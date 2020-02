Elisa Isoardi pizzicata a cena e poi in giro con Alessandro e non mancano i capricci di Zenit (Foto)

Mentre Elisa Isoardi in tv continua a fare capire che è single e che per lei l’amore o un nuovo fidanzato non bussano, la rivista Vero l’ha beccata di nuovo in compagnia di Alessandro Di Paolo (foto). Questa volta la coppia è stata beccata prima al ristorante e poi durante una passeggiata per le strade di Roma, magari solo quella per raggiungere l’auto. Stanno insieme o no? Entrambi sono molto riservati e non dicono nulla, alla presenza dei paparazzi si limitano a sorridere, per niente infastiditi dagli scatti. Il più infastidito di tutti sembra invece il cagnolino di Elisa Isoardi. Zenit ormai è famoso quasi quanto lei, anche lui è un protagonista de La prova del cuoco. Zen fa i capricci per entrare in macchina, ha ancora voglia di passeggiare, Elisa e Alessandro invece sembrano avere fretta di andare via. Della coppia si sa poco e anche se appaiono sempre più spesso insieme c’è sempre il dubbio se stiano o meno insieme.

ELISA ISOARDI E’ FIDANZATA CON ALESSANDRO DI PAOLO?

Magari tra la conduttrice e l’imprenditore c’è solo una bella amicizia e niente altro o forse no. Se lei non dice nulla c’è chi pensa che stiano già facendo i preparativi per il matrimonio o che addirittura sia incinta. La rivista Vero parla di prove tecniche di famiglia, intanto la cena al ristorante è stata di loro gradimento. (qui altre foto di Elisa e Alessandro)

Sui social Elisa Isoardi qualche giorno fa ha postato anche una delle golose pietanze che ha gustato quella sera ma senza aggiungere il nome del suo accompagnatore. Un bel piatto di meravigliosi molluschi che hanno reso felice la conduttrice de La prova del cuoco. Presto ne sapremo di più? Forse Elisa con la sua precedente storia d’amore con Matteo Salvini ha capito che è meglio dire poco o anche niente.