Serena Enardu a Verissimo pronta per il matrimonio con Pago: “In casa non per visibilità ma solo per lui”

Puntata sicuramente scoppiettante quella di Verissimo in onda domani 22 febbraio 2020. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin per la nuova puntata del suo seguitissimo programma ci sarà anche Serena Enardu. A pochi giorni dall’uscita dal Grande Fratello VIP 4 la sarda torna per la prima volta in tv ( non ha al momento partecipato a Pomeriggio 5 e Mattino 5 e non sappiamo se la vedremo in questi salotti). In ogni caso la Enardu, dallo studio di Silvia Toffanin ha parlato di quello che spera per il suo futuro. Quello che vuole adesso? Il matrimonio con Pago! Serena non ha dubbi: fino a qualche tempo fa pensava che il matrimonio fosse solo un contratto, qualcosa che non servisse a celebrare i sentimenti. Lei e Pago ne avevano parlato in diverse occasioni ma avevano deciso di non fare questo passo. Oggi però Serena è pronta per il matrimonio: “Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio“.

SERENA ENARDU SPOEGA PERCHE’ HA SCELTO DI ENTRARE NELLA CASA DEL GF VIP

Serena ci tiene a precisare, come ha già fatto sui social, che a lei non interessava nulla del programma ma che ha scelto di entrare in casa solo per Pago:

“Il mio ingresso al Gf Vip è stato un po’ frainteso. C’è un pregiudizio da parte del pubblico che pensa che in quella situazione ci si vada solo per visibilità. Io ci sono andata solo per Pago. All’inizio il pubblico aveva deciso di lasciarmi fuori dalla Casa e io ero d’accordo. Poi, però l’ho visto sofferente e a quel punto ho deciso di entrare. Avevo paura che potesse autoconvincersi di non volermi più e iniziavo anche a provare un po’ di gelosia verso le altre concorrenti “.

Silvia Toffanin ha quindi chiesto a Serena se si immagina di nuovo anche mamma, di avere un figlio con Pago. Al momento però la sarda è spaventata su questa eventualità perchè quando era incinta di suo figlio Tommy, il compagno la lasciò al primo mese di gravidanza. “Pago lo avrebbe voluto, come lo avrei voluto anch’io, però poi le esperienze ti mettono nelle condizioni di non vivere più veramente ciò che vuoi ma ciò che ti conviene” ha detto Serena.

In merito a Temptation Island VIP poche considerazioni: lei non ha tradito Pago e lui neppure lo ha fatto.