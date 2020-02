Serena Enardu al vetriolo contro Patrick e Montovoli: “Non valgono niente, non hanno nulla da raccontare”

Proprio qualche ora fa vi raccontavamo di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 4 in vista della prossima puntata. Il 21 febbraio 2020 potrebbe uscire Pago che è al televoto insieme a Licia. Patrick, Andrea Montovoli e Andrea Denver nelle ultime ore hanno parlato di quello che potrebbe succedere arrivando a ipotizzare che Pago potrebbe lasciare il reality. Inoltre hanno anche commentato quello che è stato il percorso di Pago nella casa e sono giunti alla conclusione che il pubblico a casa, come loro, sia stanco di questa storia che ormai è stata già raccontata in tutte le sfaccettature. Inoltre hanno tutti e tre sottolineato come l’ingresso di Serena in casa abbia solo indebolito Pago che prima era un altro, così amato e forte che, a detta loro, avrebbe anche potuto vincere.

Serena Enardu non ci sta e sempre sui social risponde alle parole dei tre concorrenti del Grande Fratello VIP 4 scendendo in campo per difendere il suo compagno.

SERENA ENARDU AL VETRIOLO CONTRO PATRICK E ANDREA MONTOVOLI

La Enardu nelle sue storie sui social ha fatto notare che nella casa si continua a parlare di lei e allora è giusto che risponda e dica la sua su quanto sta accadendo. Dice quindi che nei reality ci sono delle persone che si mettono in mostra e magari poi vincono anche, perchè hanno raccontato la loro storia, si sono mostrati per quello che sono, hanno fatto un percorso, altri invece partecipano ai programmi e non avendo niente da dire devono buttare [email protected] sugli altri. Ovviamente Serena si riferisce a Patrick e Andrea Montovoli e non le manda di certo a dire, proprio come è nel suo stile. “Non valgono niente, non hanno nulla da raccontare” ha detto Serena riferendosi proprio ad Andrea e Patrick.

Serena inoltre sottolinea che il suo compagno è molto diverso dagli altri perchè è una persona e non un personaggio. Non a caso se un giorno litiga con uno, il giorno dopo non va a ballare come se nulla fosse successo.

La Enardu si augura che ad andare avanti siano le persone che stanno facendo un percorso mostrandosi per quello che sono, non perchè parlato e giudicano gli altri. “Non può sempre andare avanti chi lavora in questo barbaro modo” ha detto Serena nel suo video.

Ci dobbiamo aspettare un faccia a faccia tra Serena e i concorrenti del GF VIP nella puntata di domani? Vedremo…