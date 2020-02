Caterina Balivo con il marito per la presentazione del libro La fine del tempo (Foto)

Nei giorni scorsi Caterina Balivo ha accompagnato suo marito Guido Maria Brera a una delle sue presentazioni del suo ultimo libro La fine del tempo (foto). Per il sequel de I Diavoli un romanzo che l’autore definisce introspettivo. Il libro è uscito il 20 febbraio e per la prima presentazione la Balivo non poteva non essere al suo fianco. Brera è spesso presente in ciò che la conduttrice racconta nei suoi programmi, soprattutto a Vieni da me. I Diavoli è del 2014, da quel romanzo d’esordio è stata tratta una serie in onda su Sky ad aprile con interpreti Kasia Smutniak, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Esperto di finanza e scrittore, il marito di Caterina Balivo è l’uomo che ha reso felice la splendida campana che nel suo nuovo studio televisivo riesce a intervistare chiunque con la stessa profondità. Immaginiamo come potrebbe essere un’intervista a suo marito tra gelosie, cellulari da controllare e follie fatte per amore.

CATERINA BALIVO RACCONTA LA SUA VITA CON BRERA

Alla rivista Oggi ha raccontato dei primi anni con il marito, quando ancora non erano sposati e per lui andava ogni fine settimana in montagna a San Vigilio di Marebbe: “Andare tutti i weekend in montagna dopo il lavoro è stato massacrante, finché non mi sono trasferita lì dopo la nascita di Guido Alberto. E poi dovevo fare i conti con i tempi di un uomo che aveva altri figli e quindi meno tempo per me, un’altra famiglia che doveva amalgamarsi con quella nuova”.

Caterina è una donna solare e si vede, Brera è molto più selettivo, “poco terrone” nonostante il papà napoletano. Poi la gelosia della conduttrice che nella stessa intervista confessa che ancora oggi gli controlla il cellulare, con la differenza che adesso lo avverte: “Amore prendo il tuo telefono”.