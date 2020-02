Al Bano e Romina Power insieme al ristorante più sorridenti che mai (Foto)

Loredana Lecciso continua a fare immaginare a tutti che è tornata con Al Bano e intanto i fan del cantante e Romina Power ammirano le loro foto insieme. Questa volta sono al ristornate, lì li ha pizzicati insieme la rivista Oggi. L’ex coppia d’oro non è sola, con loro dei collaboratori ma c’è anche la più piccola delle figlie, Romina jr Carrisi. I tira e molla continuano? In realtà sembra che non ci sia mai stato nessun ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina ma una pace e una serenità tornate dopo tanti anni di separazione e di vera guerra. Alla fine dopo 20 anni sono stati capaci di ricostruire tanto per amore della famiglia e del loro pubblico ma per il resto tutti ormai hanno perso le speranze. Il gossip però continua a parlare di loro due insieme, ma la realtà è che sono insieme solo sul palco ed è ovvio che spesso vengano paparazzati in qualche ristorante, in auto, in giro insieme.

ROMINA JR SEMPRE ACCANTO A MAMMA E PAPA’

Chissà se prima o poi torneranno tutti a Cellino San Marco. Per il momento c’è Yari a Cellino e anche Romina jr ci torna spesso. Per Al Bano è la sua casa da sempre, forse è la Power che ci resta poco così impegnata con i suoi viaggi e gli impegni in America. Chi invece scatta tante foto a Cellino è sempre Loredana Lecciso, ovvio perché lì ci sono i suoi due figli Jasmine e Bido.

Intanto, Carrisi e La Power sono sempre vicini vicini e l’ennesima volta è per un pranzetto uno accanto all’altra, così la famigliola è di nuovo riunita per la gioia soprattutto della piccola di casa. E’ evidente che c’è solo un affetto profondo, solo un’amicizia che non ha più niente di simile al passato.