Loredana Lecciso a Domenica Live, la sua confessione infuocata su Al Bano (Foto)

Una confessione infuocata quella che Loredana Lecciso ha fatto alla rivista Chi parlando della passione che la lega ad Al Bano e che oggi brucia più che mai, come ha anche confermato oggi a Domenica Live. Un’intesa che dura da 20 anni nonostante l’amore fosse finito ma poi sembra tornato, o forse no. La Lecciso ospite di Barbara D’Urso conferma con i suoi sorrisi gioiosi ma poi non va oltre e a un certo punto sembra parlare d’altro. Qual è la verità? Cosa c’è tra Al bano Carrisi e Loredana Lecciso: stanno di nuovo insieme o no? Sorride e si muove a ritmo di musica, quella di Al Bano e Romina, felice più che mai, scosciata più che mai. Due anni fa ci sembra si fossero lasciati ma lei ci tiene più di tutto a dire che con il cantante avevano iniziato una bellissima storia d’amore, entrambi erano liberi; lui aveva subito la separazione da Romina. Si è sentita a volte anche un po’ ferita perché fragile nel leggere alcune frasi non vere e oggi a Domenica Live sembra voler dire tante cose, ma ancora continuiamo a chiederci del presente.

LOREDANA LECCISO E’ TORNATA CON AL BANO?

“Un momento mio sentimentale vero” conferma Loeredana Lecciso mentre Barbara D’Urso aggiunge che non ha mai visto le sue cosce così lunghe e belle. “Avverto l’esigenza di nutrirmi di lui e delle sue energie positive, del suo bellissimo carattere, della sua bellissima voglia di vivere, che trasmette a me e ai miei figli. Sono felice di condividere la mia vita con lui, per me è una sensazione bella”. Condividere, ma cosa significa?









“Al Bano e i miei figli rappresentano la mia famiglia e guai a chi cerca in qualche modo, come dire… ci tengo molto, è un affetto a cui tengo molto”. Continuiamo a non capire, la Lecciso continua a dire e non dire.