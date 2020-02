Serena Enardu e Pago a cena con i figli sono di nuovo una famiglia allargata (Foto)

Serena Enardu e Pago hanno riunito di nuovo la famiglia, la loro famiglia allargata che si è ritrovata nel fine settimana a Roma dopo l’eliminazione del cantante dal GF Vip (Foto). E’ al settimo cielo l’ex tronista sarda dopo avere distrutto il loro amore ha fatto di tutto per ricostruirlo e per fortuna per lei Pago era ancora innamorato e l’ha compresa. Felici anche i rispettivi figli, il piccolo Nicola, nato dal matrimonio di Pacifico e Miriana Trevisan, e Tommaso, figlio della Enardu e di un suo ex compagno di cui non desidera parlare perché non ha più rapporti. Dopo l’addio a Temptation Island Vip e la fine del reality show di Canale 5 adesso la vita reale ricomincia per tutti. A cena tutti e quattro insieme non potrebbero essere più completi e adesso attendiamo il matrimonio. Serena infatti prima che il cantautore uscisse dalla casa ha espresso il desiderio di diventare sua moglie, sempre se Pago glielo chieda nel modo giusto.

PAGO E SERENA ENARDU SERATA PERFETTA CON I FIGLI

Vacanze romane per qualche giorno per la coppia prima di tornare in tre a casa, ma non si ancora se sarà Milano o la Sardegna. Il piccolo Nicola vive a Roma con la mamma e tutti e quattro insieme stanno benissimo. Serena sul suo profilo social mostra l’attesa al ristorante, cosa hanno ordinato, la pasta per i ragazzi, la carne per lei e Pago, poi i dolci più golosi da condividere e tante risate ma anche momenti romantici mano nella mano e dediche da mostrare a tutti.

Qualcuno si chiede quanto durerà questa volta e se finiranno in un altro programma televisivo. La Enardu sembra convinta che questa volta sarà per sempre con tutta la passione possibile, attendiamo il seguito, le altre puntate in tv o sui social.