A Uomini e Donne torna Remo e per Gemma ricomincia la favola d’amore

E chi lo avrebbe mai detto che Gemma Galgani avrebbe ricominciato a sognare con Remo al suo fianco nel mondo di Uomini e Donne! Di anni ne sono passati da quell’incontro ma Gemma ha spesso nominato il cavaliere che oggi per lei, nonostante le “indagini” di Tina Cipollari, ha avuto solo bellissime parole per la dama torinese! A proposito la Torino, la puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over vista oggi è stata registrata domenica, non sappiamo se nei prossimi giorni ci saranno dei problemi con protagonisti che potrebbero non arrivare dalla Lombardia…Ma questo lo scopriremo ( ci sono comunque almeno 3-4 puntate del trono classico da mandare in onda e per questa settimana quelle dell’over sono già registrate) tra qualche giorno…Tornando a Gemma Galgani, la dama è sembrata molto ringalluzzita dal ritorno di Remo. E anche il cavalerie è sembrato molto interessato alla Galgani, non a caso si è subito proposto a lei anche in un ballo, prima che Gianni Sperti gli proponesse di restare nel programma.

A UOMINI E DONNE IL RITORNO DI REMO CHE CORTEGGIA DI NUOVO GEMMA

E chissà se Tina si sarebbe aspettata che il suo gioco avrebbe portato un nuovo corteggiatore per Gemma. Non è un caso che Barbara lo abbia fatto notare: “Adesso va a finire che deve anche ringraziare Tina” ha detto la dama. Ed effettivamente, dopo le belle parole che Remo ha speso per una persona che gli è sempre molto piaciuta, Gianni ha fatto notare che forse poteva fermarsi per Gemma. Il cavaliere ha quindi chiesto di poter ballare con Gemma, commossa da quello che stava succedendo. E dopo il ballo ha deciso di continuare in accordo anche con Gemma Galgani disposta a ricominciare, voltando pagina, e scrivere nuove pagine a questa storia d’amore.

Non ci resta che aspettare le prossime registrazioni per capire come procede questa “nuova conoscenza”. All’epoca le cose non andarono molto bene per “colpa” di Remo anche se Gamma avrebbe voluto conoscerlo meglio, questa volta cambierà qualcosa?