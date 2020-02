Jane Alexander è incinta? A 47 anni secondo figlio per l’ex gieffina vip (Foto)

Il post su Instagram di Jane Alexander sta facendo pensare a tutti che sia incinta (foto). L’ex gieffina vip è in attesa del secondo figlio? Lo scatto che la ritrae sul divano di casa mentre scopre il pancino e scrive “Oops, l’ho fatto ancora” sembra un dolce annuncio. In tanti chiedono a Jane di rispondere se sia o meno incinta ma lei al momento pensa ad altro. Distratta da un imminente trasloco si occupa degli scatoloni e la verità è che è più bella che mai. La ricordiamo magrissima e piena di dubbi al GF Vip, in quel reality lasciò il suo compagno Gianmarco Amicarelli e si innamorò dell’ex velino Elia Fongaro. Poi la coppia si è ritrovata e oggi Jane e Gianmarco sono anche più felici di prima. La Alexander è già mamma di Damiano, che ha 14 anni ed è nato da una sua precedente storia d’amore. Davvero l’arrivo di un figlio potrebbe essere il coronamento di un sogno tra l’attrice e il musicista, anche se c’è chi fa notare che lei ha 47 anni.

JANE ALEXANDER INCINTA DEL SECONDO FIGLIO?

Al momento non c’è nessuna conferma, lei ha lanciato la pietra consapevole che avrebbe innescato gossip e curiosità. Si attende la sua conferma o il contrario. Potrebbe davvero essere questo il momento giusto per allargare la famiglia, per diventare di nuovo mamma.

“Che bello, sento aria di cose felici. Di amore e di allegria. Di dieta, di sport e di lavoro. Sento aria di primavera. E nonostante sia stato un inizio difficile per me, per certe situazioni direi molto spiacevoli, ora vedo il sole. Non lo guardo direttamente perché fa male, ma mi faccio scaldare dai suoi raggi e sorrido. Un nuovo inizio? Un passo inevitabile? La vita a volte ti dice esattamente cosa devi fare. C’è chi lo chiama destino, io accetto il consiglio dell’universo e seguo questa nuova strada” uno dei suoi ultimi post