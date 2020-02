Pamela Camassa pronta a diventare mamma e ad avverare il sogno di Filippo Bisciglia (Foto)

Non tutte le donne nascono mamme e Pamela Camassa mamma non riusciva a immaginarsi, non avvertiva l’esigenza nemmeno quando Filippo Bisciglia glielo ha chiesto più volte in un anno (foto). Adesso qualcosa è cambiato, quel momento è arrivato, per la splendida Pamela è scattato il desiderio di avere un figlio. Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si amano da tanti anni, stanno insieme da così tanto tempo che quasi non li ricordiamo più da soli. Non è stato sempre semplice il loro rapporto ma hanno superato anche i momenti più bassi e adesso hanno davanti un futuro meraviglioso, una famiglia, magari il matrimonio ma prima di tutto un figlio. Pamela ha ceduto alla richiesta di diventare genitori; alla rivista Nuovo ha confidato che il conduttore glielo ha chiesto più volte, sono anni che cerca di convincerla ma senza insistere troppo. E’ sempre stata lei a non volerne ma adesso sente che è arrivato il momento giusto. E’ sicura che Filippo sarà un bravissimo papà, lui adora i bambini.

PAMELA CAMASSA E FILIPPO BISCIGLIA VOGLIONO UN FIGLIO

L’abbiamo ammirata in tutto il suo talento durante Amici Celebrities, non poteva che essere lei la vincitrice, completa in ogni sua esibizione. Anche il conduttore di Temptation Island è orgoglioso di Pamela, ha sempre creduto nelle sue doti artistiche ma forse anche lui è rimasto sorpreso dalle sue capacità in tv.

“Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio” ma questo non vuol dire che si avvicina anche il giorno del loro matrimonio. Non hanno bisogno di sposarsi, non ci hanno mai pensato, anche se confidano che entrambi sono credenti. Mai dire mai, così come è arrivato il desiderio di diventare mamma per Pamela potrebbe anche arrivare la voglia di andare all’altare in abito bianco dicendo quel “per sempre” che a molti fa paura.