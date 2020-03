Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è finita di nuovo, lei è andata via e non c’è smentita (Foto)

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati di nuovo, lei è andata via di casa? La crisi sembra sia tornata e a confermare tutto c’è il silenzio di entrambi (foto). E’ la rivista Spy a richiamare l’attenzione su Anna e Gigi e su quello che sembra un amore finito. Possibile? Dopo la prima separazione c’era stato il ritorno, aspettavamo che prima o poi diventassero marito e moglie ma non si è mai visto nessun progetto del loro matrimonio. Li abbiamo visti bellissimi insieme nel programma 20 anni che siamo italiani e poi più nulla. Nessuna foto insieme, nessun post, nessun selfie che parli di loro due sui social. L’ultima foto insieme su Instagram quasi un anno fa nel giorno del compleanno del figlio Andrea. Per Spy Anna Tatangelo sarebbe andata via di casa, avrebbe lasciato la villa dove ha vissuto con Gigi D’Alessio per dieci anni per trasferirsi nella casa nel centro di Roma, la stessa della prima crisi.

ANNA TATANGELO HA LASCIATO GIGI D’ALESSIO?

“Anna sarebbe tornata nella casa nel centro di Roma. Quella stessa casa dove si era rifugiata quando i due, esattamente tre anni fa, si erano lasciati ufficialmente con tanto di ammissioni pubbliche” si legge sul settimanale che Anna quell’appartamento non l’aveva mai abbandonato e oggi è di nuovo il suo nido.

ANNA TATANGELO L’ULTIMA FOTO COL FIGLIO

Una settimana fa Gigi D’Alessio ha festeggiato il suo compleanno, su Instagram gli auguri dei suoi quattro figli, tutti insieme nella stessa lettera, ma niente che riguardi la cantante. Sembra che la Tatangelo eviti anche di frequentare un locale dove in genere c’è Gigi e solo ne giorno in cui lui non è andato è arrivata lei. Cosa è successo questa volta alla coppia che da sempre cerca di combattere contro le critiche di chi non credeva e non crede nel loro amore? Al momento tutto tace, è strano ma nessuno dei due ha smentito il gossip o forse non è strano per niente ed ha semplicemente ragione Spy.