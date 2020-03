Il marito di Adriana Volpe si indigna per i gossip ma poi non difende sua moglie dalle parole di Zequila

Oggi il buon Patrick Pugliese ha fatto notare una cosa importante, come si è visto nel day time del Grande Fratello VIP. Il marito di Adriana Volpe ha mandato una lettera a sua moglie, cosa che noi non possiamo criticare perchè non possiamo sapere quello che si prova in quelle situazioni; le ha fatto notare che forse sta assumendo degli atteggiamenti poco consoni, provocando una vera e propria crisi in Adriana che nelle ore successive reagisce in diversi modi. Prima si confida con le amiche, poi decide persino di togliersi il microfono e ribellarsi al GF VIP pensando che gli autori abbiano mostrato qualcosa che non dovevano a suo marito.

IL MARITO DI ADRIANA VOLPE SI INDIGNA CON LEI MA NON SI ARRABBIA CON ZEQUILA

Ma torniamo alla lettera, tante parole per Adriana e neppure una frasetta per difenderla alle infamanti parole di Zequila? Non dal fatto che i due possano aver avuto una storia, sinceramente non interessa davvero a nessuno, ma dall’atteggiamento che l’uomo ha avuto verso una signora. Un marito dovrebbe tutelare sempre la propria moglie e forse, in questi giorni, sia sui social, che in quella lettera, qualche parolina su questa storia, avrebbe potuto spenderla. Ma del resto, dal marito di Adriana Volpe che si è prestato allo stupidissimo scherzo delle foto del finto tradimento mostrare alla concorrente che cosa vogliamo aspettarci? Non avrebbe potuto, scrivere anche una riga dove diceva ad Antonio di moderare i toni perchè Adriana merita il rispetto che tutte le donne nella sua stessa situazione meriterebbero? Forse da marito avrebbe dovuto indignarsi maggiormente per questo e non per un bacetto a stampo dato a un altro concorrente.

Detto questo oggi nella puntata di Pomeriggio 5 ci sarà il marito di Fernanda Lessa che vuole difendere con i denti sua moglie e vuole farlo anche davanti al pubblico di un altro programma per far capire a sua moglie, anche se dovesse vederlo dopo, che lui c’è.

Patrick ha fatto notare che nella lettera non c’era scritto nulla contro Antonio, una cose che lo ha inquietato, era questo il senso o abbiamo avuto noi una distorta percezione della cosa?