Adriana Volpe si ribella alle regole della casa dopo la lettera del marito: inizia la protesta contro il GF VIP

Adriana Volpe non ha preso benissimo la lettera ricevuta da parte di suo marito che la invitava a limitarsi in certi atteggiamenti, poco consoni a una donna sposata. La conduttrice, convinta che sia colpa del Grande Fratello e degli autori che mostrano determinate cose solo per creare poi queste situazione, ha deciso nella notte di iniziare una sua sorta di protesta. In che modo? Ha iniziato a non rispettare le regole della casa, credendo a sua volta di non esser stata rispettata. Per questo motivo ha tolto in più occasioni il microfono, mettendolo proprio da parte e rispondendo anche ai richiami del Grande Fratello VIP dicendo di non essere interessata a rispettare le regole. E’ una mossa che serve anche per rischiare di essere squalificata e di tornare quindi a casa senza abbandonare il gioco?

ADRIANA VOLPE SI RIBELLA AL GF VIP 4: ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Adriana sembra aver preso la sua decisione e quando viene richiamata perchè non indossa il microfono continua ad andare dritta per la sua strada, dicendo di essere intenzionata a non portarlo. Inoltre, parlando com gli altri di quello che è successo ( forse non le è molto piaciuto neppure lo spazio dedicato a Zequila, ma questa è una nostra deduzione) la Volpe ha detto che questa settimana giocherà un ruolo molto particolare: dormirà. “Scordatevi di me” ha detto rivolgendosi apparentemente agli autori del Grande Fratello VIP colpevoli, a suo dire, di aver mostrato un video che forse si sarebbero potuti risparmiare.

Ricordiamo, per chi se lo fosse perso, che nella puntata del 2 marzo 2020 del Grande Fratello VIP, Adriana aveva ricevuto la lettera da parte di suo marito che le faceva notare che alcune cose non erano adatte a una moglie e una madre. Certi baci, certi avvicinamenti non potevano andare bene. Roberto sottolineava anche che lui e Gisele sono dalla sua parte e tifano per lei ma Adriana deve cambiare rotta. E a quanto pare lo ha fatto.

Ecco gli oggetti di Adriana, microfono lasciato in stanza

'Silenzio stampa' (2020)

Olio su tela, Adriana Volpe pic.twitter.com/UeiOIHIx9U — elly (@bIacswan) March 3, 2020

Il GF VIP potrebbe prendere dei provvedimenti? Queste le ultime news dalla casa. Vi terremo aggiornati con tutte le novità non appena questa giornata riprenderà per i concorrenti del GF VIP 4.