Berlusconi lascia Francesca Pascale con un comunicato stampa, immediata la replica (Foto)

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non stanno più insieme e sembra che sia stato il presidente a lasciarla semplicemente con una nota diffusa da Forza Italia (foto). Cosa c’è di peggio di un sms di addio? Un comunicato stampa. Chissà se la Pascale era davvero ignara di questa decisione, perché a giudicare dalla sua reazione, dalla sua risposta, sembrerebbe proprio di sì. C’è chi dice che l’ex premier sia già preso da un’altra donna, Martina Fascina, ma di questo non c’è nessuna conferma ufficiale. Resta invece ormai chiaro che Berlusconi e la Pascale non sono più una coppia. Tutto è iniziato quando Silvio Berlusconi è stato paparazzato qualche settimana fa dalla rivista Diva e Donna in compagnia della deputata di Forza Italia, appunto Marta Fascina. Uscivano insieme dal Grand Resort di Bad Ragaz nel canton San Gallo in Svizzera, poi sembra che abbiamo volato insieme in elicottero verso Arcore e con loro i famosi cagnolini.

SILVIO BERLUSCONI 83 ANNI – MARTINA FASCINA 20 ANNI

Se davvero c’è una storia d’amore tra Berlusconi e la Fascina la differenza d’età è davvero notevole. Da tempo è lei la collaboratrice stretta di Silvio Berlusconi. E’ segretario della commissione Difesa della Camera dei deputati ma adesso sembra che sia molto più che una stretta collaboratrice. Solo pettegolezzi o è tutto vero?

BERLUSCONI AL MATRIMONIO DELLA SORELLA DI FRANCESCA PASCALE

Dal partito Forza Italia è arrivata la conferma ufficiale che Francesca Pascale è stata scaricata da Berlusconi: “Non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia”. Finisce quindi così per Berlusconi mentre la Pascale risponde: “Sono stupita, l’unica cosa che posso dire è che al mio presidente vorrò sempre bene infinito” per poi aggiungere: “Gli auguro tutta la felicità del mondo e spero che possa trovare una persona che si prenda cura di lui come ho fatto io” e concludere: “Mi fa simpatia vedere un deputato della Repubblica portare a spasso il mio cagnolino”.