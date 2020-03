Il marito di Adriana Volpe scrive a TVBLOG: “Sono orgoglioso di lei e del suo percorso”

Il marito di Adriana Volpe decide di scrivere una lettera e affida a TVBLOG le sue parole con la speranza di poter mettere un punto ai tanti gossip che si sono susseguiti prima e dopo l’altra lettera, quella che sua moglie ha avuto modo di leggere nella puntata del lunedì sera.

Nella sua lettera, Roberto, invitava Adriana ad assumere degli atteggiamenti diversi, nel rispetto del suo ruolo di madre e moglie.

LA LETTERA DEL MARITO DI ADRIANA VOLPE A TVBLOG

Il marito di Adriana Volpe, nella sua lettera pubblicata sul sito TVBLOG, ribadisce di essere dalla parte di sua moglie ma di essere altrettanto stanco di tutte le cose che sono state scritte in questi giorni. Con la sua lettera spera di mettere un punto fermo in questa vicenda:

Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana.

In questi giorni, anche noi di UNF abbiamo fatto notare che forse nella sua lettera, qualche parolina per Zequila poteva spenderla. Non per difendere Adriana, che non ne ha bisogno, ma per far capire da uomo, a un altro uomo, che con una donna non ci si comporta così. Ma a quanto pare, anche su questo, il marito di Adriana Volpe ha un altro pensiero:

Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti. Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla. Ringraziandovi per lo spazio datomi sulla vostra autorevole testata spero di aver chiarito una volta per tutte la mia posizione.

Solo un piccolissimo appunto al marito di Adriana al quale va tutta la nostra stima: non sono i blogger, i redattori, i giornalisti a inventarsi i “mi piace” che vengono messi ad alcuni commenti sui social, forse se ci si limitasse, anche i gossip si limiterebbero…