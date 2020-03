Raoul Bova applaude Rocio a teatro ma poi va via senza aspettarla, ed è di nuovo crisi (Foto)

Si parla di nuovo di crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e questa volta la rivista Oggi mostra le foto dell’attore a teatro tra il pubblico in platea per applaudire la sua compagna, poi la crisi (foto). Tutto il sospetto nasce quando Raoul a fine spettacolo va via senza aspettare Rocio. Presente al debutto della bella attrice spagnola ma non all’uscita da teatro. A passo svelto Bova si dirige forse verso casa mentre lei dopo avere tolto gli abiti di scena e indossato i suoi vestiti finalmente esce dal teatro in compagnia di altre persone. Intanto, lui viene fermato dai fan che lo riconoscono e gli chiedono un selfie. Raoul Bova sorride e si mette in posa, poi di nuovo a passo svelto verso un’altra direzione. Basta questo per parlare di crisi? Ci sembra davvero poco e forse questa volta la coppia non si scomoderà nemmeno a smentire, ormai abituata al gossip.

RAOUL BOVA E ROCIO MORALES SEPARATI DOPO IL TEATRO

Rocio è bellissima in scena, davvero sexy il suo personaggio in bustino di pizzo nero, guepière e stivaletti. Lo spettacolo teatrale è Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo Squartatore. L’attrice spagnola veste i panni di Irene Adler, una spia tra Sherlock e il dottor Watson, interpretati rispettivamente da Giorgio Lupano e Francesco Bonomo.

All’uscita dal teatro Rocio è in compagnia tutta al femminile, immaginiamo che si sarà ritrovata con il compagno poco dopo a casa, magari dopo la classica cena del dopo commedia. Si sono conosciuti nel 2012 e sono legati dal 2013, non si sono ancora sposati e hanno due splendide bambine, Alma e Luna, ma per il gossip starebbero attraversando un momento difficile. Sarà solo il tempo a dirlo, per il momento non c’è nessun brutto annuncio ufficiale e speriamo non ci sarà mai.