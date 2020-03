Clarissa e Federico genitori, prime parole dopo la nascita della piccola Arya: “Benvenuta al mondo”

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori! La coppia si è conosciuta grazie a Uomini e Donne e dopo la partecipazione al programma tv di Maria De Filippi non si sono più lasciati. Il loro amore è andato ben oltre la televisione tanto che pochi mesi fa i Marchesucci si sono sposati con meraviglioso matrimonio per poi annunciare la gravidanza di Clarissa. L’ex Miss Italia e il calciatore hanno dimostrato fin da subito la loro felicità ai tanti fan che seguono la loro storia d’amore ormai da qualche anno. Poi pochissime ore fa la bellissima notizia: la piccola Arya è nata!

E’ nata la figlia di Clarissa e Federico di Uomini e Donne: l’annuncio dei genitori sui social

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno pubblicato sui loro profili ufficiali di Instagram la stessa dolcissima foto. Le loro mani insieme a quelle della piccola Arya, il nome scelto per la bambina. “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre” ha scritto papà Federico nel post sul social network. “Benvenuta al mondo amore nostro. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya” sono state invece le parole di mamma Clarissa.

Federico e Clarissa parlano dopo la nascita della figlia Arya: “E’ andato tutto bene”

Federico Gregucci ha poi fatto una serie di Instagram stories. “Io sono sempre sulla solita poltrona cotto” ha affermato il marito della Marchese. In sottofondo la voce di Clarissa che dice ai suoi fan: “Clari vi saluta”. “Clari vi saluta con la bimba. Sta bene, è andato tutto bene” ha affermato Federico sul social network. “Passiamo la notte in ospedale, sotto controllo. E’ una cosa di routine, non vi preoccupate. Vi terremo aggiornati, vi faremo sapere tutto” ha affermato Gregucci nelle storie su Instagram. Lo sportivo ha poi pubblicato una nuova storia in cui ha scritto “Il suono dell’amore” e in sottofondo si sente proprio la piccola e dolcissima Arya.

Tanti auguri a Clarissa e Federico per la nascita della meravigliosa Arya da parte nostra!