Amadeus deve partire, dolcissimo il saluto a Giovanna Civitillo e al figlio (Foto)

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo, lo sanno bene i paparazzi che li fotografano sempre innamorati e attenti l’uno all’altra, a differenza di altri vip che davanti a tutti fingono grandi passioni (foto). La rivista Oggi mostra gli scatti della coppia durante una passeggiata ma in realtà Amadeus deve partire e Giovanna e il figlio lo accompagnano. Ovvio che queste foto siano state scattate prima che arrivasse il divieto di uscire di casa se non per vera necessità. Il conduttore torna a casa per il pranzo ma prima si è fermato a comprare dei dolci, torna così con delle paste, un modo dolcissimo per stare tutti insieme, poi esce per andare alla stazione e con lui ci sono anche la Civitillo e il piccolo Josè.

AMADEUS E GIOVANNA CIVITILLO SEMPLICI E INNAMORATI

Giovanna Civitillo fuori dalla tv è sempre senza trucco, davvero raro per le donne dello spettacolo. Sempre bellissima nella sua semplicità, così come semplici e bellissimi sono loro due insieme. Amadeus prende gli zaini, pronto a partire ma prima un bacio dolcissimo a sua moglie. Non si accorgono che i fotografi lo stanno riprendendo scatto dopo scatto e si scopre che sono davvero molto fortunati.

42 anni lei, 57 anni per l’ultimo conduttore del festival di Sanremo. Amadeus è già papà di Alice, splendida ragazza ormai grande che ha un rapporto speciale sia con Giovanna che con suo fratello che di anni ne ha 11. Lo assicurano tutti, dai paparazzi ai colleghi e gli amici, loro due sono una coppia meravigliosa, una famiglia come tante, legati da un sentimento vero a cui aggiungono la giusta gelosia. Il pubblico li adora ma Amadeus e Giovanna non fanno niente per alimentare tanto affetto, sono semplicemente loro stessi.