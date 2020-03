Uomini e Donne si sposta sui social: come procede tra Ida e Riccardo? La foto svela tutto

Uomini e Donne non va in onda in queste settimane ( se tutto andrà bene potrebbe tornare i primi di aprile) ma grazie ai social possiamo provarvi a raccontare quello che succede ad alcune delle coppie più amate del programma di Canale 5. Oggi iniziamo da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due al momento stanno insieme e, almeno fino a due giorni fa, come dimostrano le storie pubblicate su Instagram, erano insieme a Brescia. Come saprete anche Ida che fa la parrucchiera, ha chiuso il suo salone, per rispettare le regole imposte dal nuovo decreto del Governo in questa emergenza causata dall’aumentare dei contagi per il coronavirus. Tra l’altro, purtroppo, Brescia è insieme a Bergamo, al momento, una delle province più colpite in Italia.

UOMINI E DONNE NEWS: IDA E RICCARDO INSIEME A BRESCIA

Immaginiamo quindi che Riccardo non abbia avuto modo di rientrare in Puglia e abbia deciso di restare al fianco di Ida in questo momento non semplice per nessuno. I due si sono mostrati insieme in casa, mentre preparavano da mangiare, mentre gustavano una buona crostata. Hanno poi anche deciso di pubblicare una foto insieme, per incoraggiare tutti in questo momento di crisi.

Non sono mancate però le polemiche. Molti commenti sotto questa foto di Ida e Riccardo insieme alcuni ironici. Si invitava infatti Riccardo a non scappare, qualora avesse litigato con Ida, come è già successo in passato, per non tornare al sud. Oltre a questo poi critiche per la scelta di Ida che sta continuando a pubblicizzare sui social prodotti di bellezza e di cura per il corpo. Una decisione che non è molto piaciuta ai tanti followers che in questi giorni, più che mai, chiedono alle persone molto seguite sui social, di provare a cambiare le abitudini.

Il consiglio che ci sentiamo di dare a tutti in questo momento è quello di abbassare comunque i toni perchè anche le polemiche, non fanno bene a nessuno!