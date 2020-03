Giulia De Lellis, il fratello di Iannone lancia la frecciatina e arriva una conferma del ritorno con Damante

Continuano le polemiche su Giulia De Lellis che dopo la crisi con Andrea Iannone sarebbe tornata, non solo in buoni rapporti, ma anche in coppia con Andrea Damante. Indizi su indizi hanno portato tutti i fan della ex coppia di Uomini e Donne a pensare ad un ritorno di fiamma tra i due. E dalle corna alla riconquista sembra che il passo sia stato breve visto che anche Gabriele Parpiglia, appena poche ore fa, ha confermato che la esperta di tendenze e il dj sono tornati insieme. A far discutere ancor di più di questo ritorno di fiamma è stato il commento del fratello di Andrea Iannone.

Il fratello di Andrea Iannone commenta Giulia De Lellis dopo il ritorno con Damante

Angelo Iannone, il fratello del noto pilota, ha fatto una storia su Instagram che sta facendo discutere. “Per tutte queste pseudo persone se è così che possono chiamarsi che non so cosa stanno inventando da giorni” ha scritto il fratello di Andrea Iannone. “Sappiate che noi siamo in famiglia da un mese senza festivi e nulla” ha commentato Angelo. “Credo che i festini si facciano altrove e in silenzio. Per poi tirarli fuori a tempo debito” ha aggiunto il fratello dello sportivo. “A buon intenditore poche parole” ha poi concluso Angelo Iannone. La storia del fratello di Andrea Iannone è sembrata praticamente a tutti una chiara frecciatina indirizzata a Giulia De Lellis, a maggior ragione dopo la polemica del ritorno di fiamma dell’influencer con Andrea Damante.

Giulia De Lellis risponderà alle frecciatine del fratello di Andrea Iannone?

Adesso tutti vogliono una risposta da parte di Giulia De Lellis. Secondo il popolo del web, la bella esperta di tendenze dovrebbe ora rispondere alla storia del fratello di quello che ormai potremmo definire il suo ex fidanzato. Giulia userà lo stesso mezzo di Angelo Iannone per rispondere o preferirà la forma privata? Ma soprattutto la De Lellis chiarirà la questione Andrea Damante?