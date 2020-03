Le frecciatine di Andrea Iannone a Giulia De Lellis: non è facile trovare la persona giusta (Foto)

Mentre gli appassionati del gossip cercano di capire se Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero tornati insieme, arrivano anche le frecciatine di Andrea Iannone (foto). Il pilota in genere è abbastanza riservato, l’ultimo commento sulla sua ex fidanzata era un semplice “non lo so” a cui aveva aggiunto che forse Giulia stava scrivendo un altro libro. Già quello poteva essere un indizio ma oggi complice l’isolamento e le notti lunghe da passare anche Iannone si è lasciato andare a qualche frecciatina. Per molti sembra non ci siano dubbi che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano di nuovo insieme, ma qual è il pensiero del motociclista sul gossip che lo riguarda così tanto da vicino? “Oggi più che mai sto bene” aveva già confidato ai suoi follower ma a chi gli ha chiesto il valore dei soldi e dell’amore tra le righe Iannone ha risposto che “Il segreto e non accontentarsi” ma anche altro.

LA RISPOSTA DI ANDREA IANNONE SEMBRA UNA FRECCIATINA A GIULIA DE LELLIS

“I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con la gente che ami. Il segreto è non accontentarsi, trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre…L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva sempre al momento giusto. E se no è arrivato non è il momento giusto” non c’è bisogno di spiegare ma più di tutto arriva quel “Il segreto è non accontentarsi”. L’amore tra i due è finito da tempo ma sembra che Andrea Iannone e Giulia De Lellis si siano lasciati non da buoni amici.

Tra una battuta e l’altra e una foto o un commento cancellati sui social sembra che invece tutto prosegua benissimo per Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è? Mi sento bene. Mi sento viva! È tutto troppo breve per accontentarsi” le parole della influencer che dovrebbero farci dimenticare che “Le corna stanno bene su tutto”, forse.