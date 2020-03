La reazione di Francesca Tocca alle parole di Valentin, il silenzio di Raimondo Todaro

Hanno scatenato un putiferio le parole di Valentin ieri sui social. L’ex ballerino di Amici 19, cacciato in malo modo dalla scuola da Maria de Filippi, stanca delle sue intemperanze ieri, proprio mentre andava in onda la semifinale di Amici, ha trovato il modo di portare sul suo “profilo Instagram” l’attenzione. Come lo ha fatto? Pubblicando un messaggio, e poi delle stories, per raccontare cosa ci sia stato tra lui e Francesca Tocca. Con il post, che poche ore dopo è stato rimosso, Valentin spiega di aver avuto una relazione con Francesca Tocca, nata subito dopo Natale. Oggi però ha capito che stare con una donna sposata ( anche se nel messaggio spiega che Francesca e Raimondo Todaro si sono lasciati a ottobre), non è quello che lui vuole perchè la famiglia viene prima di tutto, e che quindi ha deciso di lasciarla.

Ma come hanno reagito Raimondo Todaro e Francesca Tocca, chiamati in ballo, loro malgrado, dalle parole dell’ex ballerino di Amici 19?

RAIMONDO TODARO E FRANCESCA TOCCA SI SONO DAVVERO LASCIATI?

Mentre Raimondo Todaro continua a scegliere la via del silenzio ( anche se in passato aveva dimostrato di non nutrire nessun astio verso Valentin, schierandosi persino dalla sua parte la sera in cui è stato cacciato da Amici) Francesca Tocca qualcosa l’ha fatta. Nulla di eclatante, delle piccole variazioni che però i fans della maestra di Amici hanno notato. Ha cancellato ad esempio dalle sue stories, quelle in cui riprendeva video con tag a Valentin, cuori e amore. E questo potrebbe significare che non ha affatto gradito l’uscita pubblica del ballerino. In questi anni infatti Francesca e Raimondo Todaro sono sempre stati molto attenti alla loro privacy tanto che non hanno quasi mai parlato pubblicamente della loro relazione. Anche per questo è stato difficile capire se i due stessero insieme ancora o meno, visto che sono sempre molto attenti alla loro privacy.

La maestra potrebbe non aver affatto gradito quando Valentin ha scelto di fare, mettendo in piazza tutto. Sarà stata lei a chiedere al suo forse ex fidanzato ( sempre che il racconto di Valentin corrisponda al vero) di cancellare tutto?

Al prossimo capitolo della saga…