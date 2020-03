Valeria Marini sbugiarda Marco Senise: “Stati insieme? Non lo conosco”

Qualche settimana fa, quando ancora nei programmi televisivi c’era modo di parlare di notizie di gossip e cronaca rosa, Giovanni Ciacci aveva ipotizzato che la natura dell’astio tra Valeria Marini e Antonella Elia fosse da ricercare nel passato. Aveva detto che forse le due avevano litigato a causa di un uomo…Questa persona si era poi palesata e, ospite di Barbara d’urso, mentre Valeria Marini e Antonella Elia erano nella casa del Grande Fratello, aveva raccontato quanto accaduto. Questa persona è Marco Senise, ex protagonista di Forum. L’uomo aveva raccontato di un primo incontro con Valeria molto particolare. E poi aveva parlato di un flirt. Tutte cose che poi ieri sera, Valeria Marini, nel corso della puntata di Live-Non è la d’Urso del 29 marzo 2020, ha smentito.

Ma andiamo per gradi.

VALERIA MARINI E MARCO SENISE INSIEME? LA SHOW GIRL SMENTISCE

Dopo che la questione era stata sollevata, Senise ha deciso di andare in tv per raccontare la sua versione. E’ vero stava con Antonella Elia e una sera mentre era a cena con lei, al ristorante arriva anche Valeria Marini che inizia a mandargli baci e a leccarsi le labbra come se volesse sedurlo a distanza. Poi la storia con la Elia sarebbe terminata e sarebbe iniziata, a detta di Marco, una relazione,una frequentazione con Valeria. Sempre dal salotto della d’Urso aveva commentato: “Poi è finita perchè sapete che stare dietro a Valeria non è semplice”.

Parole molto chiare che non lasciavano spazio all’interpretazione. Quando però ieri sera Valeria Marini ha rivisto le immagini ha negato di conoscere questa persona. “Forse l’ho vista una volta al Bagaglino” ha detto Valeria. E anche la versione di Ciacci in qualche modo è diversa spiega infatti di non aver detto che Valeria e questa persona stavano insieme ma solo che la Elia potrebbe provare astio per via dell’interesse del Sensie verso Valeria…