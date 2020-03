LIVE Non è la D’Urso: fra Antonella Elia e Valeria Marini c’è Marco Senise di Forum?

Per quale motivo fra Antonella Elia e Valeria Marini c’è questa forte diatriba? Forse tra le due ci sono vecchie ruggini? A cercare di dare un volto a questo misterioso passato è stata la trasmissione LIVE Non è la D’Urso nella puntata di domenica 8 marzo 2020. Dopo una rivelazione di Giovanni Ciacci, la persona che potrebbe aver innescato la miccia fra le due è stata trovata: stiamo parlando di Marco Senise: conduttore nonché storico valletto di Forum nell’era di Rita dalla Chiesa.

L’uomo ha spiegato di aver avuto una relazione di pochi mesi con Antonella Elia e che Valeria Marini ha cercando in vari modi di conquistarlo nonostante fosse già felicemente fidanzato…

LIVE Non è la D’Urso: le dichiarazioni di Marco Senise su Antonella Elia

“Ho conosciuto Antonella Elia nell’estate del 1994 perché conducevo delle serate di karaoke al mare e lì mi avevano affiancato lei che era un personaggio già famoso ed inserito” – spiega Marco Senise a LIVE Non è la D’urso – “All’epoca faceva Pressing e Karaoke con Beppe Fiorello, il Fiorellino fratello di Rosario Fiorello. Lei all’epoca era fidanzata, poi però si lascia e una amica in comune ci fa rincontrare. Una sera andiamo al cinema insieme, scatta il primo bacio e inizia la mia storia con Antonella. Durò qualche mese e insieme facemmo anche un viaggio a New York…“.

Senise mette le mani avanti: “Allora, non mi sento di avere responsabilità in questi attriti fra Valeria Marini e Antonella Elia. Certo, è successo che ci siamo incontrati io, Antonella Elia e Valeria Marini in più occasioni. Fra cui anche una volta al Bagaglino…“.

LIVE Non è la D’Urso: le dichiarazioni di Marco Senise su Valeria Marini

Marco Senise racconta di una incredibile civetteria fatta dalla Marini: “Una cosa che voglio raccontare è che una volta Valeria Marini ha fatto un po’ la biricchina. Una sera eravamo in un ristorante, al Melarancio di Roma, ed era seduto spalle al muro con Antonella Elia di fronte. Davanti a me avevo la visuale su tutto il ristorante. Antonella, al contrario, era di spalle alla gente. Entra Valeria Marini con una amica, si siedono un tavolo e, sapendo che io e Antonella stavamo insieme, inizia comunque a mandarmi i baci, si leccava le labbra… Mi provocava. Vi giuro! Erano cose rivolte a me: non posso sbagliarmi perché c’eravamo solo noi nel ristorante! E questa cosa è andata avanti per tutta la cena. E per fortuna Antonella Elia non se n’è accorta…”.

Decisivo l’intervento a sorpresa di Alessia Macari: “Avete visto a Valeria Marini? Dice sempre: Viva le donne! Viva le donne! E poi? Vuoi f*ttere i fidanzato alle altre!“.

Marco Senise conclude: “La lite potrebbe essere nata perché io, dopo essermi lasciato con Antonella Elia, mi sono visto con Valeria Marini. In che senso mi sono visto con lei? Diciamo che… ci siamo visti bene!”.