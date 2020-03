GF Vip 4, Antonella Elia vs Valeria Marini: Barbara d’Urso commenta la questione menopausa

Non si placano le liti nella casa del Grande Fratello Vip 4 e le protagoniste, tanto per cambiare, sono state nuovamente Antonella Elia e Valeria Marini. “Volevo andare via… Sono stata due ore a piangere” ha confessato la Marini ad alcuni compagni di avventura. Poi la nuova lite in cui alcuni concorrenti hanno cercato di far calmare le due donne. Durante questo nuovo attacco, Antonella Elia ha affermato: “Ma è la menopausa che ti rende così? Secondo me è la menopausa. Tu ce l’hai il ciclo? Secondo me sono dieci anno che non lo hai. A sessant’anni non si ha il ciclo”. La risposta di Valeria Marini non è tardata ad arrivare: “Io ne ho cinquantadue e sono fiera di averlo!”.

Valeria Marini e Antonella Elia irrefrenabili al GF Vip 4: nuova lite per la menopausa

“Tu sembri mia nonna!” ha detto la Marini ad Antonella Elia subito dopo la questione menopausa chiedendo alla concorrente di smetterla di fare ancora insulti. La Elia, dal canto suo, ha chiesto a Valeria di non essere provocata. Ma del nuovo scontro tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 4 ha fatto parlare e se ne è discusso anche nello studio di Pomeriggio Cinque nella puntata di ieri, giovedì 5 marzo. Sulla lite, e in particolare sulla questione della menopausa, è voluta intervenire pure la conduttrice Barbara d’Urso per dire la sua.

Barbara d’Urso commenta la lite e la questione menopausa tra la Elia e la Marini

“Io sono scioccata per questa cosa della menopausa” ha affermato Barbara d’Urso nel suo studio. “Questo è un ghettizzare le donne che sono in menopausa… Che possono andare in menopausa a trenta, quaranta, cinquanta, sessant’anni. No, questo ragionamento qui… Antonella mi ha proprio deluso“ ha affermato ancora la conduttrice di Pomeriggio Cinque di fronte ai suoi ospiti che le hanno dato ragione. “Le voglio bene però la roba della menopausa… ‘C’hai il ciclo, sono dieci anni che non ce l’hai…’ E’ una roba brutta, mi dispiace” ha continuato la d’Urso. “Tanto in menopausa ci andiamo tutte!” ha pure aggiunto Barbara. “Esistono delle donne che magari sono costrette ad andare in menopausa perché magari hanno dei problemi” ha voluto sottolineare la conduttrice Mediaset.

E voi che cosa ne pensate?

Nel frattempo in casa si continua a litigare e la Elia ha anche accusato la Marini di averle dato dei pugni dietro la schiena

Appuntamento a mercoledì sera con la nuova puntata del GF VIP 4.