Paola Di Benedetto scrive una lettera piena d’amore a Fede: ancora nessuna risposta dal cantante

Paola Di Benedetto, dalla casa del Grande Fratello Vip 4, ha deciso di scrivere una bellissima lettera al suo fidanzato Federico Rossi. Inutile dire che la bella ex Madre Natura di Ciao Darwin ha avuto solo parole d’amore per il cantante ma vediamo che cosa ha scritto Paola. “Penso che la mia anima si sia legata alla tua. Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io” ha scritto la Di Benedetto nella lettera per Fede.

La lettera di Paola Di Benedetto per il fidanzato Fede: il finale resta misterioso

Paola Di Benedetto ha pi continuato il suo nuovo messaggio d’amore nero su bianco: “Quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre dritto nel grande disordine delle nostre vite”. Quello che però ha sorpreso i fan del Grande Fratello Vip e della nota coppia è il fatto che Paola non ha voluto leggere il finale della lettera scritta per il suo Federico Rossi. Le ultime frasi rimango nel mistero, quindi. Forse la bella gieffina vuole proteggere la parte più intima del rapporto con il suo fidanzato? Oppure Paola vuole nascondere qualcosa?

Paola Di Benedetto scrive una lettera a Fede ma la risposta di Rossi si fa attendere

Dopo che Paola Di Benedetto ha letto parte della romantica lettera scritta a Federico Rossi, i fan si aspettavano una risposta altrettanto dolce e piena d’amore da parte di Fede. Il cantante sembra essere sparito dai social e, per il momento, questa risposta sembra farsi attendere. C’è da dire che è molto probabile che Federico Rossi stia riservando la risposta alle parole d’amore di Paola proprio per la prossima puntata del Grande Fratello Vip. Forse l’artista manderà un videomessaggio alla sua fidanzata? Staremo a vedere, non sarebbe comunque la prima volta.