Giulia de Lellis mette un like al post di Andrea Iannone, sua sorella un commento: i fans dei Damellis in tilt

Quello che è successo tra Andrea Iannone e Giulia de Lellis resta, almeno per il momento, un grande enigma. Potremo scoprire tutta la verità solo quando uno dei due protagonisti di questa love story finita a un annetto dal suo sbocciare, racconteranno i “fattacci privati”. Ma quello che ben non si comprende, è come stiano oggi le cose tra i due. Giulia è in quarantena con Andrea Damante, questo è un dato certo. Andrea Iannone affronta forse uno dei momenti più difficili della sua vita. Ieri sera, il pilota, ha postato, dopo la sentenza sul suo futuro sportivo, un lungo post con dei ringraziamenti e un commento su quanto accaduto. Un post in cui non si è fatto nessun cenno a Giulia, che pure era stata vicina per mesi al pilota dopo la notizia del doping. In ogni caso, la De Lellis, è stata tra le prime a mettere un like, che di certo non è passato inosservato, al post del suo ex. Non solo, anche la sorella di Giulia ha lasciato un commento sotto il post di Andrea Iannone, per dimostrare la sua vicinanza.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: STORIA FINITA MA I LIKE NON TORNANO

Che Veronica, la sorella di Giulia lo abbia fatto, non dovrebbe stupire visto che Andrea ha trattato le sue figlie per mesi come piccole nipotine. Non dimentichiamo che tra le prime foto che hanno ufficializzato la relazione con la influencer ce n’era una al fianco della figlia di Veronica. Che lei e Andrea siano in buoni rapporti quindi, non dovrebbe affatto stupire.

Ma i fans dei Damellis, completamente destabilizzati da tutto quello che è successo nelle ultime ore, certe cose non se le spiegano. E forse sarebbe arrivato anche il momento di dire qualcosa, via social o magari anche in una intervista su una rivista importante, se proprio si deve dare una qualche esclusiva…I fans vogliono delle spiegazioni che non sono arrivate neppure dopo le foto pubblicate dalla rivista Chi anzi. La De lellis è stata costretta a spiegare anche che non ha venduto nessuna esclusiva alla rivista Chi. A chi le faceva notare la cosa, sui social ha risposto con un commento: “Forse se lo avessi saputo, un filo di trucco me lo sarei messo, visto che sembro un cesso” riferendosi agli scatti pubblicati sulla rivista diretta da Signorini ( sono lontani i tempi della barca a Capri, sotto il sole, il cielo estivo e il nuovo seno da mostrare).