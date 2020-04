Maria de Filippi tra lavoro e quarantena in casa con Maurizio: le rivelazioni

Nella sua ultima intervista per Il Corriere della sera, Maria De Filippi prova a raccontare come sta vivendo questo periodo difficile per tutti. L’azienda le ha chiesto di andare in onda con Amici, senza pubblico, senza ospiti, in una situazione surreale che è anche difficile da spiegare. Lei ha accettato questa sfida, nell’ottica di poter dare qualche ora di leggerezza al pubblico a casa con un talent che mette al centro i giovani. Ma questo significa anche uscire di casa tutti i giorni per lavorare, entrare in contatto con tante persone e poi tornare a casa dove ad attenderla c’è Maurizio Costanzo.

A tal proposito la conduttrice ha spiegato come in famiglia si vive la quarantena. Non è semplice da gestire ma con qualche piccolo accorgimento tutto diventa possibile.

L’INTERVISTA A MARIA DE FILIPPI: LA VITA IN QUARANTENA TRA LAVORO E CASA

Le parole di Maria de Filippi nella sua intervista per il Corriere della sera:

Prendiamo tutte le precauzioni. Al lavoro siamo tutti con le mascherine e manteniamo le distanze, viviamo una quarantena collettiva. A casa è tutto disinfettato con l’alcol, le scarpe rimangono sul pianerottolo, all’ingresso c’è l’amuchina, per la cena si sta nello stesso tavolo ma lontani. A tutti noi è venuta a mancare la normalità, che adesso capiamo essere la cosa più importante del mondo: la tua vita normale – per quanto a volte la ritenevi banale — è invece essa stessa la vita più vera».

Maria e Maurizio, ancora prima della quarantena avevano anche l‘abitudine di dormire in due stanze diverse, stare distanti un altro pochino, non ha quindi condizionato molto la loro vita!

Proprio ieri intanto, è circolata la notizia sulla possibile positività di Costanzo al coronavirus. L’ennesima bufala che, l’ufficio stampa del giornalista ha dovuto prontamente smentire