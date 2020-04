Ilaria D’Amico e Gigi Buffon preparano la pizza con tutti i figli, la quarantena in cucina (Foto)

La pizza non può mancare nelle case in questo periodo di quarantena e la fanno in casa anche Ilaria D’Amico e Gigi Buffon (foto). Mentre tante vip prendono già il sole in terrazza o sul balcone, altre iniziano a imparare a cucinare, quasi tutti sono alle prese con la pizza del sabato sera. La pizza porta gioia e prepararla tutti insieme è un vero divertimento, con la speranza che il risultato sia anche buono. Ci hanno provato anche Gigi Buffon e Ilaria D’Amico con tutti i loro figli, tutti maschi. Si sono ritrovati insieme usufruendo della possibilità per i figli di genitori separati di continuare a trascorrere i giorni previsti sia con la mamma che con il papà. Ambra Angiolini e Francesco Renga per esempio hanno deciso che è meglio evitare spostamenti e anche di non lasciare l’attrice da sola in casa. I figli di Alena Seredova e Gigi Buffon invece sono andati dal papà per trascorrere giustamente parte della quarantena insieme.

I BUFFON IN QUARANTENA CON LA PIZZA DA FARE TUTTI INSIEME

In cucina sul tavolo infarinato tante mani pronte a impastare, stendere e creare la pizza migliore. L’impasto non sembra molto elastico ma è il divertimento che conta. Nella foto sono tutti insieme i quattro figli della coppia, ci sono Louis Thomas che ha 12 ani e David Lee che ne ha 10, entrambi nati dal matrimonio del portiere con Alena Seredova. C’è anche Pietro, stessa età di David, nato da un precedente legame di Ilaria, poi c’è il più piccolo, Leopoldo Mattia che ha 4 anni ed è frutto della nuova storia d’amore.

Una famiglia allargata bellissima che si diverte con acqua e farina. “Saturday pizza party” ha scritto Buffon accanto alla foto. Alena Seredova intanto con Alessandro Nasi si rilassa cercando tutta la positività possibile in attesa che arrivi il giorno del parto.