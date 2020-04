Federico Rossi dedica una canzone a Paola di Benedetto per la finale e lei trionfa al GF VIP 4

Tre mesi di lontananza hanno ispirato il buon Federico Rossi nella scrittura di una dolcissima canzone d’amore per la sua Paola di Benedetto. Un regalo speciale per la nostra cara madre natura che ha trionfato nella quarta edizione del Grande Fratello VIP. Ebbene si, contro ogni previsione del buon Zequila, che ha dimostrato di aver davvero capito tutto del reality di Canale 5, alla fine la vittoria la porta a casa quella che lui ha definito la “concorrente più inutile” di questa edizione…Sarà felicissimo! Sicuramente chi è contento di tutto questo è Fede che sui social ha sostenuto nel corso di tutta la serata la sua Paola. E dopo il momento del trionfo ha commentato: “Questa notte non dormirò“.

E per il momento questo amore resterà a distanza perchè come hanno fatto capire Fede e Paola, probabilmente non si vedranno subito a causa della quarantena. Ma lo scopriremo nelle prossime ore! Intanto vi lasciamo al testo della canzone che Federico Rossi ha scritto per la sua fidanzata, sciolta in lacrime dall’emozione…

FEDERICO ROSSI DEDICA UNA DOLCE CANZONE A PAOLA DI BENEDETTO

Ecco le parole:

E ti ho aspettata per tanto tempo

da ieri fino ad adesso

E la tua voce un po’ la sento

anche quando mi addormento

Quando la mattina mi guardo allo specchio

e sono sempre stato bravo a tenermi le parole

ma ora che ci sei parlo anche troppo

questo è un discorso solo nostro

Stanotte non chiuderò occhio

presto sarà ancora più bello stringersi le mani

sussurrarsi buonanotte amore mio domani

E non esisterà un posto

in cui ti sentirò lontana

emmeno il più nascosto

nemmeno sulla luna

ed ora chiudi gli occhi e allunga le mani

toccami che sono qui come lo sono stato sempre

non sono mai riuscito a fare finta di niente

con te, con te, con te.