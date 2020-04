Grande Fratello VIP 4: il vincitore è – VIDEO

Dopo tre mesi di dirette, cambi di programmazione, rinvii e tagli sulla tabella di marcia, si è finalmente conclusa la quarta edizione del Grande Fratello VIP: il reality show di Canale Cinque ha eletto il “vippone” vincitore del programma di Mediaset ed Endemol Shine Italy. Dopo una sfilza di televoti flash, la ciurma composta da sette concorrenti è stata via via ridotta fino all’elezione dei due superfinalisti. L’elezione del personaggio trionfatore è stata fatta per la prima volta a pochi metri dagli studi di Cinecittà, su una passerella esterna allestita per l’occasione.

All’inizio della puntata, erano in gioco in Andrea Denver, Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese (già al televoto), Aristide Malnati, Sossio Aruta, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro (già eletti finalisti nelle corso delle scorse tre puntate).

Primo passaggio è stato quello di eliminare il primo vippone fra i tre rimasti al televoto per tutta la settimana. Salvi Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia. Fuori il povero Andrea Denver. Le percentuali di voto sono state rispettivamente 42% per il veterano, 34% per la showgirl e 24% per il modello. Entrato in studio, Andrea Denver ha avuto la possibilità di poter parlare con Adriana Volpe.

Secondo giro di eliminazioni. A sorte, i concorrenti hanno dovuto pescare dei piramidali cercando di evitare quello con il fondo bianco. La prima a trovarlo è Antonella Elia; lei sarà la prossima candidata al televoto assieme ad un avversario a sua scelta: la showgirl punta il dito contro Sossio Aruta. Fra i due sarà proprio l’ex calciatore ad avere la meglio. Risultati del televoto: 54% contro 46%.

In seguito, sarà Paolo Ciavarro a pescare il piramidale col fondo bianco. Deciderà di sfidare Aristide Malnati, che accetta di buon grado. Una scelta azzeccata per Ciavarro Jr visto che sarà proprio lui a passare il turno. Risultati del televoto: 66% contro 34%.

All’appello mancano Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto. I due sono costretti ad affrontarsi al televoto: a sorpresa, a trionfare è la giovane influencer. Risultati del televoto: 51.5% contro 48.5%.

🎊💁🏻‍♀️ PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! 🍾 🎉 pic.twitter.com/vtCLAONb7B — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

A questo punto, in casa sono rimasti in tre. E su di loro viene aperto un televoto cumulativo: il quesito posto al pubblico è “Chi vuoi che vinca il Grande Fratello Vip 4?”.

Il televoto viene momentaneamente chiuso, giusto il tempo di annunciare il terzo classificato: è Sossio Aruta, che si è dovuto accontentare del 24% delle preferenze. Il televoto è stato riaperto fra Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

I due superfinalisti sono stati accompagnati nella location esterna e – attraverso la voce di Alfonso Signorini – hanno scoperto il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 4: è la influencer Paola Di Benedetto! A preferirla è stato il 56% dei voti (dunque solo 44% per Paolo Ciavarro).