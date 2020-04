Costanza Caracciolo e Bobo Vieri mostrano la prima foto con le due figlie

Primo ritratto di famiglia per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: in giardino il selfie con le piccole Stella e Isabel (foto). Una Pasqua e una quarantena speciali per la coppia che fa di tutto per fare apparire normale questo periodo. Adesso che Costanza Caracciolo ha partorito e messo al mondo la sua seconda figlia è di certo più serena, lo dimostra proprio la loro foto tutti e quattro insieme per la prima volta. In questi giorni c’è stato tanto sole e stare in giardino per i Vieri era il momento perfetto per tutti. Costanza e Bobo non hanno mai mostrato i volti delle loro bimbe, hanno sempre fatto molta attenzione e continuano a farlo. I visini di Isabel e Stella coperti e tanti pulcini per augurare a tutti buona Pasqua. Sono bellissimi tutti e quattro sul divanetto sotto il cielo. Vivono in una casa bellissima con tanto spazio all’aperto ed è una vera fortuna ma con due bimbe così piccole non è sempre semplice restare in casa.

LA PRIMA PASQUA DI COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI IN QUATTRO

La piccola Isabel Vieri è nata il 25 marzo, non ha nemmeno un mese. Il suo papà ha pubblicato lo scatto nel giorno di Pasqua, lui in pantaloncini corti e infradito, anche Costanza con le infradito e un abitino delizioso.

Due stelline per coprire il volto delle loro bimbe. Costanza stringe a sé la più piccola, papà Vieri ha in braccio la primogenita. Piedi nudi e ciabatte da mare ma è tutto così lontano da come avevano immaginato i giorni di festa appena terminati. Entrambi amano il mare ma chissà quando potranno e potremo andarci. La Caracciolo però mostra il segno della vittoria, stanno bene e questa è la cosa più importante, adesso che sono tutti e quattro insieme uno accanto all’altra.