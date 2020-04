Lodovica Comello spegne 30 candeline in quarantena ma con il regalo più bello

Ha partorito in una Milano deserta, affrontando gli ultimi giorni di gravidanza nel pieno caos del coronavirus in Italia. Lodovica Comello di certo non potrà dimenticare questo 2020 ma non solo per l’emergenza coronavirus in Italia. Da qualche settimana è diventata mamma di un bellissimo bambino, per la prima volta e ieri, 13 aprile, ha spento 30 candeline. Un compleanno in quarantena per la conduttrice di Italia’s Got Talent ma soprattutto un compleanno da festeggiare in famiglia con il regalo più grande, la sua bambina!

Tomas Goldschmidt , il neo papà, poche ore dopo l’annuncio della nascita del piccolo aveva scritto un post su Instagram: “Ora sì che stiamo in quarantena“. E questa dolcissima quarantena continua anche con il compleanno di Lodovica che ha regalato un dolcissimo scatto a tutti i suoi followers ( solo sulla pagina Instagram contra oltre 2 milioni di fans).

LODOVICA COMELLO FESTEGGIA IL COMPLEANNO CON IL PICCOLO TEO

La dolcissima foto per spegnere le 30 candeline sulla torta ( che in realtà come si vede dalla foto però si trasformano in una grande) ci mostra Lodovica con il piccolo Teo in braccio. Cosa c’è di più magico di un trentesimo compleanno con l’amore più grande tra le braccia?

Postando un altro scatto in compagnia di suo marito, ha commentato:

Mai avrei immaginato di festeggiarli chiusa in casa, lontano da tutti. Ma mai avrei pensato di sentirmi così connessa, piena e felice. .In questa foto c’é tutto quello che mi rende più felice. La casa e l’amore. . Grazie a tutti per i messaggini ❤ cin cin!🥂🍼

Ci uniamo anche noi agli auguri per Lodovica che di certo ricorderà per sempre questo compleanno!

