Cristina Marino e Luca Argentero in diretta su Instagram confessano gelosia e primo incontro (Foto)

Cristina Marino e Luca Argentero stanno per diventare genitori e sono felici nonostante tutte le preoccupazioni del periodo; nella loro diretta su Instagram hanno confidato molto del loro amore ai follower (foto). Vivono in Umbria, in un luogo magico, quasi fuori dal mondo, immersi nel verde e distanti da tutto il dolore e le difficoltà che tanti stanno vivendo in questo momento. Stanno trascorrendo la quarantena senza litigare, sono al settimo cielo per l’arrivo della loro prima figlia. Non hanno ancora rivelato il nome della piccola ma in compenso hanno soddisfatto i fan rivelando difetti e inizio della loro storia d’amore. Luca Argentero sembra sia molto permaloso, così tanto che basta dirgli “sei scemo?” per troncare subito qualunque discorso. Cristina Marino tra i due è la più gelosa e ammette che l’attore invecchiando diventa sempre più bello e “bono”.

LUCA ARGENTERO E CRISTINA MARINO DA QUANTO TEMPO STANNO INSIEME?

I fan sono curiosi e la domanda arriva, lei non vuole prendersi la responsabilità della risposta e questo fa immaginare anche altro. “Santo Domingo. Cinepanettone. Io dovevo partire ma mi hanno sbagliato il volo, proprio sliding doors. Non lo avrei mai incontrato. Mi hanno detto guarda devi partire domani. La sera arrivava Luca, io sarei dovuta partire il pomeriggio di quel giorno, casualmente abbiamo quindi cenato insieme ed è nata così”.

Non vuole responsabilità sulle date e tocca ad Argentero la risposta: “Abbiamo festeggiato quattro anni da poco”. I conti tornano? Lei lo chiama “Arge” e innamoratissima ma anche sicura di se stessa commenta. “A me è andata benissimo. Ma a lui è andata meglio. Quando mi hai preso avevo 24 anni, ero nel fiore della mia giovinezza. Non avevo neanche un capello bianco. Quindi è vero che io sono fortunatissima, ma ho la grandissima presunzione di dire anche ad Arge è andata molto bene”.