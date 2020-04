Bobo Vieri e Costanza Caracciolo rivelano la sera in cui si sono innamorati (Foto)

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si conoscevano già da 10 anni ma tutto è accaduto in una sera, è a Roma durante un romantico giro notturno per la Capitale che Costanza ha conosciuto il vero Bobo scoprendo un uomo fantastico (foto). Oggi sono marito e moglie e hanno due bellissime bimbe, Stella e Isabel, al momento non sognano di allargare ancora la famiglia, la Caracciolo sottolinea che è incinta da tre anni, alla rivista Chi hanno invece raccontato come di notte, una notte, è nato il loro grande amore. E’ successo durante gli internazionali di tennis, è stato il loro primo incontro importante, prima c’era stima e conoscenze in comune, poi solo loro due in una città che li ha fatti innamorare. Hanno chiacchierato a lungo, si sono scoperti e rivelati come mai prima, anche se è Costanza ad ammettere di avere scoperto una persona diversa.

COSTANZA CARACCIOLO RACCONTA COME E’ SCOPPIATO L’AMORE PER VIERI

“Quella sera è stata bellissima perché c’eravamo solo noi in tutta Roma, non ci vedeva nessuno e abbiamo fatto questo giro notturno super romantico. Abbiamo chiacchierato come non avevamo mai fatto prima: avevo un’altra idea di lui e, invece, ho scoperto una persona meravigliosa, dolce, timida. Sono fiera che abbia deciso di aprirsi con me perché nessuno, a parte la sua famiglia, lo conosce come lo conosco io”. Costanza Caracciolo è oggi più innamorata di prima, a 30 anni ha realizzato il suo sogno di famiglia mentre Bobo forse non ci sperava nemmeno più.

“Roma era stupenda, il posto ideale, ma per me non è stata una sorpresa perché io sapevo già com’era Costanza: conoscevo i suoi valori, sapevo che era una ragazza perbene, educata, simpatica, vedevo come si muoveva, come si comportava, sapevo tutto di lei e mi piaceva. Forse sono stato io la sorpresa, perché la gente non sa come sono: non sono uno che racconta, non faccio vedere niente di me, perché sono uno che arriva e sparisce, non ti lascia il tempo” era quindi lei la ragazza dei suoi sogni, lo sapeva forse già prima di quella sera a Roma.