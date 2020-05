Laura Chiatti e Marco Bocci in quarantena: dalla rivista Chi aneddoti e rivelazioni

Anche Laura Chiatti e Marco Bocci, come tutti gli italiani, hanno passato la quarantena a casa. In questi primi giorni di semilibertà, hanno portato i piccoli, Pablo ed Enea, al parco. Come vedrete dalle foto pubblicate sulla rivista Chi, mamma e papà, con mascherina, si prendono cura dei piccoli e concedono loro qualche minuti di libertà all’aria aperta.

Intervistata per la rivista Chi, la Chiatti ha parlato della famiglia, del suo rapporto con Marco Bocci che va a gonfie vele e ha anche rivelato qualche aneddoto singolare. Ad esempio ha raccontato che a lei piace molto condividere momenti della sua vita quotidiana sui social, non solo scatti del lavoro o di successi. Ma anche foto in famiglia, attimi con i suoi figli, dediche d’amore. Non ama molto chi non lo fa. E alla rivista Chi ha spiegato che proprio di recente ha smesso di seguire Leonardo di Caprio perchè non condivideva mai nulla di personale, ma solo appelli e cose lavorative.

LAURA CHIATTI E MARCO BOCCI IL SUO GRANDE AMORE: TATUATA UNA DATA SPECIALE

La bellissima attrice, finita tra l’altro nel mirino di molti criticoni nell’ultimo periodo, a causa della sua magrezza, sta appunto affrontando e preoccupazioni di chi la vede troppo magra. Ha già risposto che ha avuto dei problemi e che ha quindi iniziato un percorso con un nutrizionista. Per fortuna però a rendere speciale la sua quarantena, e quella dei suoi bambini, ci pensa Marco, il grande amore della sua vita. Confessa di essersi tatuata sul braccio la data del loro primo bacio. Dopo una conoscenza, erano solo amici, hanno capito che poteva esserci altro e dal 2013 sono inseparabili. A proposito di amicizie e amore, Laura ha spiegato come è possibile che ci sia un legame così forte con Francesco Arca, suo ex. “Ho avuto la fortuna di scegliere persone speciali che mi hanno voluto bene anche quando l’amore è finito” ha detto Laura parlando proprio del bell’attore.

Nella sua intervista per la rivista Chi, Laura fa anche una rivelazione sul GF VIP: tifava per Antonio Zequila.