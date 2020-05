Fabio Colloricchio e Violeta hanno avuto il Covid19: sui social le prove dopo il test

Qualche settimana fa, ricorderete, Fabio Colloricchio e la sua fidanzata Violeta erano finiti nel mirino dei fans di molti reality in onda in Spagna. Il motivo? Secondo molti, avrebbero detto di essersi ammalati di coronavirus solo per cercare visibilità. Accusa che tra l’altro era stata mossa anche da ex concorrenti dei reality che avevano visto Fabio e Violeta protagonisti. I due concorrenti dell’Isola dei famosi versione spagnola, non avevano fatto il tampone ma i sintomi avuto, sembravano essere proprio quelli del coronavisu. Erano stati costretti quasi a giustificarsi sui social perchè a quanto pare, la cattiveria regna sovrana ovunque. A quasi due mesi di distanza da quel giorno, Fabio decide però di dimostrare che lui e Violeta non si sono inventati nulla. Ha quindi pubblicato sui social le immagini dei test sierologici fatti in questi giorni, che confermano la presenza di anticorpi e quindi dimostrano che sia lui che Violeta, hanno avuto il covid 19.

FABIO COLLORICCHIO E VIOLETA MANGRINYAN HANNO AVUTO IL COVID 19

Ecco le parole di Fabio sui social:

Hoy hicimos el test del Corona virus con @violeta_mangrinyan y dimos los dos positivo IgG . Eso quiere decir que tuvimos el Covid -19 lo superamos y ahora tenemos los anticuerpos , somos inmunes y no contagiamos . La verdad que fue una de las alegrias más grandes que tuvimos en todo este tiempo . Esto almeno a nosotros nos hizo ver por un segundo la luz del final del túnel ! Les aconsejo que todos los que tengan dudas si lo tuvieron o no traten de hacerse el test ! Es muy importante para poder superar todos juntos este virus 🙏🏾 #peace #covid19

La traduzione:

Oggi abbiamo fatto il test del virus Corona con @violeta_mangrinyan ed entrambi siamo risultati positivi per le IgG. Ciò significa che abbiamo avuto il Covid -19, l’abbiamo superato e ora abbiamo gli anticorpi, siamo immuni e non contagiamo nessuno. La verità era che era una delle più grandi gioie che abbiamo avuto in tutto questo tempo. Questo almeno ci ha fatto vedere per un secondo la luce alla fine del tunnel! Consiglio a tutti coloro che hanno dubbi se ce l’hanno o no di provare il test! È molto importante essere in grado di superare questo virus insieme 🙏🏾 #peace # covid19

Con queste prove metteranno a tacere tutte le malelingue?

