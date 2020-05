Elena Morali annuncia la fine della storia con Favoloso ma poi cancella tutto

Che cosa sta succedendo tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso? Dovremo attendere la puntata di Live-Non è la d’Urso in onda domenica per le ultime rivelazioni? Il giallo è iniziato questo pomeriggio dopo la pubblicazione di una storia su Instagram da parte di Elena Morali. La soubrette ha infatti annunciato ai suoi followers che la storia con Luigi Mario Favoloso è finita. Un fulmine a ciel sereno e non solo perchè i due hanno passato la quarantena insieme d’amore e d’accordo, ma perchè fino a poche ore fa erano ancora insieme, pieni di messaggi e parole d’amore sui social e in tv. Poi questo pomeriggio la notizia che ha spiazzato tutti. Ma la cosa che infittisce il mistero è la scelta di Elena, una volta annunciata la notizia, di cancellare poi il post.

Ma ovviamente come sapete, tutto quello che passa per il web lascia traccia e sono tante le persone che hanno fatto “screen” della storia di Elena. Vediamo quindi che cosa aveva scritto la soubrette.

ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO E’ FINITA: L’ANNUNCIO

Nella storia, Elena spiega che tra lei e Luigi Mario è finita ma non per colpa di un comportamento o di qualcosa che non va. Anzi ne parla come di un ragazzo speciale ma a quanto pare ci sono ancora delle cose da rivolvere nel suo passato.

“Con molto dispiacere credo che sia giusto farvi sapere che io e Luigi non stiamo più insieme. Lui è una persona meravigliosa e non toccherebbe mai una donna se non con un fiore” ha scritto Elena come a voler ribadire che tutto quello che ha detto Nina Moric nelle ultime settimane non corrisponde al vero.

A quanto pare però Elena ha ancora problemi con il suo ex, Daniele ed è con lui che deve risolvere prima di pensare di poter iniziare una nuova relazione stabile. Ma perchè ha cancellato la storia? Questo resta un mistero. Anche Luigi Favoloso tace e non commenta. Che cosa sta succedendo?