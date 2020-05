Clizia e Paolo a Live con guanti e mascherina sulla copertina di Chi a pochi centimetri di distanza (FOTO)

Quanto è dura la vita al tempo del coronavirus, soprattutto per chi non fa della sincerità la sua arma vincente. E non perchè ci sia qualcosa di male nel fare la cover di una rivista o nell’incontrare una persona dopo mese, ma nelle modalità in cui lo si fa. Parliamo chiaramente di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia che nella puntata di Live-Non è la d’urso, sono stati meritatamente sbugiardati dalla conduttrice. I due infatti continuavano a sostenere di non vedersi dal 24 febbraio mentre il giorno prima, si erano incontrati per fare le foto per il servizio che questa settimana è sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Ma era davvero difficile pensare che il direttore di Chi avrebbe detto alla sua ritrovata amica che no, la sua non era una esclusiva visto che la coppia si era già vista il giorno prima? Alla fine Clizia l’ha dovuto ammettere e quello che si è visto in tv è stato surreale. Il motivo è semplice.

I due si vedono a distanza, lei indossa i guanti, Paolo Ciavarro anche. Già perchè non si vedono da tempo, non sono conviventi, non sono marito e moglie. Indossano persino le mascherine ( una sorta di esterna modello Uomini e Donne). Stanno a distanza rispettando le norme di sicurezza. Una sceneggiata in grande stile e non solo perchè quando le telecamere di Canale 5 vanno via, i due mangiano insieme, ballano felici e postano tutti suoi social, ma perchè tutto questo lo hanno fatto anche il giorno prima.

PAOLO CIAVARRO E CLIZIA INCORVAIA SENZA NESSUN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SU CHI

In diretta su Canale 5 davanti a più di 2 milioni di spettatori indossano mascherine e guanti, il giorno prima, come si vede poi dalle foto su Chi, si sono praticamente quasi baciati ( la foto in cover mostra i due a pochi centimetri di distanza). Non hanno mascherine, non hanno guanti. E sarà anche vero che Ciavarro ha fatto i test, che secondo la legge andava tutto bene. Nessuno lo mette in dubbio. Ma restano le bugie, quelle non si cancellano. Di fronte a una esclusiva si poteva dire “guarda Barbara non abbiamo resistito ci siamo visti il giorno prima ( casualmente per un servizio posato tra l’altro) se vuoi mostrare l’incontro ma non diciamo che è una esclusiva”. E invece no si va avanti fino all’ultimo con la finzione e una sceneggiata che oggi appare ancora più ridicola.