Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro tra passione ed emozione: “Confermato quello che sentivo”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono finalmente ritornati insieme dopo la passione nata al Grande Fratello Vip e interrotta dall’esclusione di Clizia con tanto di lockdown. Adesso i due ragazzi si sono rivisti dopo mesi di quarantena e tra di loro è scoppiata nuovamente la passione. Paolo Ciavarro e la Incorvaia hanno rilasciato un’intervista doppia per il settimanale Chi dove hanno raccontato proprio il loro ricongiungimento. “Questa clausura forzata ci ha dato anche modo di conoscerci un po’ meglio. Se fossimo usciti, in una situazione, chiamiamola, di normalità comunque, ci sarebbero stati il lavoro e gli eventi. Io a Roma e lei a Milano…” ha affermato Ciavarro junior.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ancora più innamorati dopo la quarantena

Clizia ha raccontato che oltre alla passione, dopo settanta giorni, lei si è anche emozionata. “E’ stato pazzesco. Ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio” ha infatti dichiarato la Incorvaia al settimanale. Intanto Paolo Ciavarro non ha ancora incontrato la figlia della sua fidanzata ma è pronto a farlo seppur con calma, come vorrebbe fare anche tutte quelle normali cose che si fanno in una coppia, come una semplice passeggiata o andare al cinema. Purtroppo si sa che non è facile visto il periodo. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sembrano davvero più innamorati che mai dopo il Grande Fratello e dopo il lungo periodo di quarantena in cui sono stati separati. “Sarà banale dirlo ma è vero che quando si è innamorati ti cambia lo sguardo, la luce nello sguardo. E poi cambia tutto” ha detto lei.

Intesa e romanticismo tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: solo tante conferme

“lo l’ho capito subito Paolo. E’ uno che seèé a suo agio sa essere folle e creativo sennò no. Nella Casa, all’inizio lui non si mostrava e io gli dicevo: “Scusa. ma tu ti diverti?”. Con il reality è riuscito a liberarsi” ha raccontato Clizia a Chi. “Si è confermato perfettamente tutto quello che provo per lei. C’è il romanticismo, c’è l’intesa” ha dato corda Ciavarro. Insomma pare più che chiaro che tra i due ex gieffini sia davvero amore!