Vagabondo per Amore, arriva il libro di Pago: nuovi retroscena su Serena Enardu

Nuovo progetto per Pago che da cantautore si è rifugiato nella scrittura. Pago ha scritto il libro Vagabondo per Amore che uscirà nelle librerie e sugli store online a partire dal 16 di giugno. Già il titolo del romanzo fa pensare automaticamente alla tormentata storia d’amore con Serena Enardu. Prima lei lo ha lasciato a Temptation Island, poi lui ha partecipato al Grande Fratello e Serena ha cercato in ogni modo di riconquistare la sua fiducia. Proprio grazie al reality show sembrava tornato l’amore eppure pochi giorni fa è arrivato l’annuncio della nuova separazione tra i due. Quel che pare praticamente certo è che Pago, nel libro, sicuramente ha scritto dei retroscena inediti proprio sulla storia con la Enardu.

Pago annuncia l’uscita del suo libro e svela la copertina: tutti vogliono i dettagli su Serena

E’ stato lo stesso Pago, appena poche ore fa, ad annunciare la data ufficiale di uscita del suo libro, con tanto di foto social con le prime copie in mano. La copertina di Vagabondo per Amore ritrae Pago in primo piano in un gioco di luci ed ombre su uno sfondo nero. “Fuori il 16 giugno e finalmente tra le mie braccia . Un amico mi ha detto che un libro è come un figlio. Lo devi accudire e coccolare. Dentro ci sono io. La mia storia. Tutto quello che non vi ho mai detto” ha scritto il cantautore sul suo profilo Instagram. E la sua storia, in termini d’amore, ci porta automaticamente a Serena Enardu. Pago lo dice chiaramente: nel libro racconterà tutto quello che non è stato mai detto. E i fan di questa tormentata storia alla Beautiful non aspettano altro.

Il libro di Pago parla della sua storia: “La vita è bella anche quando è brutta”

“Ricominciare a vivere , ovviamente leggetelo, ascoltando Tu lo sai e suonate sempre col cuore perché la vita balla, balla, ed è bella anche quando è brutta” ha scritto Pago sui suoi social network. E forse mettendo nero su bianco la sua storia, il cantautore è riuscito finalmente a riflettere concretamente sul suo rapporto con Serena Enardu. Pago, questa volta, ha messo un punto definitivo a questa storia d’amore?