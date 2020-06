Per Adriana Volpe anche il compleanno senza suo marito: fans preoccupati e regalo bocciato

Adriana Volpe è davvero seguitissima sui social. Lo era anche prima ma da quando ha partecipato al Grande Fratello VIP ha ritrovato una fetta di pubblico che l’apprezza tantissimo e si sa, quando ci sono tante persone che ti seguono, ci sono anche tante risposte da dare. Ieri la conduttrice ha festeggiato il suo compleanno e nelle foto pubblicate sui social ha mostrato un bellissimo mazzo di rose rosa e una torta, fatta dalla sua mamma. Una foto intima e poi tante stories per ringraziare tutte le persone che hanno fatto gli auguri in questo giorno speciale. I followers di Adriana Volpe non hanno però potuto fare a meno di notare che tra le immagini postate, non ci sono scatti in famiglia e non ci sono neppure immagini con suo marito Roberto. Ed ecco che quindi hanno iniziato a temere che la conduttrice e suo marito siano ancora in un periodo di crisi. La Volpe ha smentito diverse volte, ha sempre spiegato che anche prima del Grande Fratello VIP lei e suo marito non si vedevano quasi mai. Adriana quindi è tornata alla sua vita normale ma con una differenza: questa volta le persone che la seguono chiedono maggiori spiegazioni. Ma non è detto che la conduttrice debba raccontare ogni dettaglio della sua vita privata. Ha già spiegato, mentre ancora era in casa, che lei e Roberto vivono da sempre in due posti diversi e si incontrano solo nel fine settimana.

PER ADRIANA VOLPE E ROBERTO UN COMPLEANNO A DISTANZA

Una storia a distanza, a causa degli impegni di lavoro e delle diverse location in cui i due si trovano per le loro professioni. Oggi però quella strana quotidianità sembra bizzarra ai fans che si aspettavano almeno per il giorno del compleanno, dopo l’intera quarantena vissuta a distanza, che i due si abbracciassero.

A far infuriare i fans di Adriana che si aspettavano altro, anche la dedica di suo marito che da Monaco ha postato sui social un video. Tanti baci per sua moglie e la risposta di Adriana su Instagram: “Distanti ma vicini”.

Se a loro sta bene così, perchè dovrebbero essere i fans a preoccuparsi?

Per Adriana Volpe anche il compleanno senza suo marito: fans preoccupati e regalo bocciato ultima modifica: da