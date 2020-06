Federica Panicucci che look con mascherina, guanti e stivali passeggiando con Marco Bacini e i figli (Foto)

Non sbaglia mai look Federica Panicucci e per il suo dopo quarantena mascherina, guanti e stivali non potevano non essere abbinati (foto). Punta tutto sul nero, come sempre nel suo quotidiano, comoda ma sempre così sensuale e questa volta più di tutto è con la sua famiglia. I figli e Marco Bacini sono il suo mondo, il feeling tra il compagno e Sofia e Mattia c’è stato dal primo istante, mancano solo le nozze che sembra arriveranno appena sarà permesso e possibile. Mascherina perfetta per Federica Panicucci, nera, mentre sua figlia Sofia la sceglie rossa e Marco Bacini bianca. La conduttrice e il suo compagno preferiscono mettere anche i guanti, neri, i più comodi e resistenti. La quarantena è ormai solo un ricordo, anche se per loro è stata perfetta, tutti insieme nella stessa casa tra scuola, cucina, pulizie e tanto amore. Gucci è il brand scelto per la passeggiata e la rivista Oggi mostra le foto rivelando che la Panicucci ha avvistato subito il paparazzo.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI LA PRIMA PASSEGGIATA

Abbigliamento comodo ma la conduttrice di Mattino Cinque non rinuncia ai tacchi, agli stivali col tacco. Sono la sua passione e se non sono tacchi sono sneakers e in ogni caso sembra una ragazzina. I capelli sciolti, lunghissimi, il make up che può solo mettere in evidenza gli occhi ma si vede benissimo dietro la mascherina che continua a sorridere.

Mattia, che ha 12 anni, aveva appuntamento per un taglio di capelli, Marco Bacini ha raggiunto il gruppetto solo dopo. L’occasione è stata perfetta per una bella passeggiata a Milano, con tutte le precauzioni, ancora necessarie, ma tutti pronti a respirare, dietro le mascherine, un po’ di normalità.

Il paparazzo non perde lo scatto nemmeno quando Federica Panicucci si china per raccogliere un biglietto che le era caduto, tutto sempre con gran stile.