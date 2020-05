Marco Bacini attacca gli haters di Federica Panicucci, sempre pronto a difenderla (Foto)

Federica Panicucci da ieri è tornata al timone di Mattino Cinque accanto a Francesco Vecchi sempre protetta da Marco Bacini, perché appena c’è un hater che la punzecchia lui arriva e lo attacca (foto). Sono in attesa del passo importante o forse lo sono di più i fan della Panicucci ma intanto la prova di convivenza in quarantena sembra sia andata nel migliore dei modi. Entusiasmo alle stelle per la conduttrice nel suo ritorno al lavoro, tutto molto apprezzato da tantissimi telespettatori, ma ormai è quasi fisiologico ricevere qualche commento sgradevole. Per questo non abbassa la guardia Marco Bacini e non perde mai la difesa della sua promessa sposa. Non riesce a far finta di niente e quando in modo poco carino un follower ha commentato che si stava meglio solo con Francesco Vecchi, “un vero professionista”, la replica di Bacini è arrivata subito.

MARCO BACINI DIFENDE FEDERICA PANICUCCI SUI SOCIAL

“Viva la libertà ma allora non sarebbe più intelligente andarsi a complimentare con lui anziché criticare gli altri? Questo essere perennemente rancorosi vi rovinerà il fegato. Sia serena, ne va della sua salute” non c’è dubbio che Marco abbia ragione. C’è chi li ha definiti “pallosi” insieme riferendosi alla coppia Marco Bacini – Federica Panicucci. “Se non è stato il medico ad obbligarla a seguirmi, può tranquillamente andare su altri profili così da non annoiarsi” altra risposta dell’imprenditore.

“Accompagni tua nonna a fare la spesa” è stato davvero di cattivo gusto, qualcuno l’ha scritto riferendosi ai nove anni di differenza tra lui e la Panicucci. “Oltre ad ingrossare i muscoli, ingrossa il cervello” ha suggerito sempre il compagno della conduttrice all’hater di turno. Federica può stare tranquilla, ha accanto un vero galantuomo, sempre pronto a proteggerla da tutti e a riempirla di attenzioni.