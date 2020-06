Pago sorprende tutti, potrebbe perdonare Serena Enardu perché è il suo grande amore (Foto)

Nuovo colpo di scena nella storia d’amore tra Pago e Serena Enardu, dopo avere fatto volare di tutto e addirittura scritto parte del libro sulla fine per sempre della loro relazione, lui fa sapere che potrebbe anche perdonarla (foto). Cosa è accaduto di nuovo tra Pago e Serena? Forse niente o forse si sono sentiti, hanno parlato o forse il cantante ha capito di avere esagerato, che la gelosia non l’ha fatto ragionare, Non ha dubbi, la Enardu è stata il grande amore della sua vita e a questo punto potrebbe tornare a esserlo. Troppo poco il tempo per dimenticarla ma anche troppo poco per perdonarla? Non è questo il punto, forse non c’è davvero niente da perdonare ma come dice Serena Enardu il problema è la fiducia. Adesso dopo tante parole pesanti sembra che anche Pago l’abbia capito.

PAGO E SERENA ENARDU PRONTI A TORNARE INSIEME?

Pago ha agito di impulso, ha detto troppo, a questo punto è lei che potrebbe non perdonarlo. “Sto male ma la amo ancora” ha rivelato alla rivista Oggi spiegando che quando ha scoperto i messaggi di Alessandro erano già in crisi. Quindi, forse non è ancora finita o forse è solo difficile dire basta per sempre. Pago aveva parlato di un rapporto malato raccontando troppe cose, Serena aveva risposto raccontando che era stata lei a cacciarlo di cosa.

Avrebbero fatto meglio a tenere tutto per loro, a essere più razionali; non a caso c’è chi li accusa di servirsi del gossip per restare sulla cresta dell’onda. “Non mi pento di nulla, rifarei tutto daccapo: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro – ha fatto sapere Pago attraverso il settimanale Oggi – Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito”. Ammette anche che la quarantena ha tirato fuori problemi del passato: “Stare insieme 24 ore su 24 non è facile. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. Prima che io prendessi in mano il suo telefono, l’11 maggio scorso, eravamo già in crisi”. Adesso dobbiamo attendere un nuovo finale?