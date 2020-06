Gemma Galgani e Sirius come procede? La dama spoilera baci

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, procede anche dopo la fine del percorso a Uomini e Donne. Polemiche a parte, infatti, i due hanno avuto modo di vedersi con un primo vero appuntamento senza le telecamere. E’ stato Sirius ad organizzare l’incontro. La dama e il giovane si sono visti a Roma dove hanno fatto una lunga passeggiata. Al magazine di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli ha raccontato di essere stato bene insieme a Gemma anche se in fondo non se lo sarebbe aspettato. Ma se per Sirius la giornata è andata piuttosto bene, per la Galgani è andata decisamente bene visto che ha svelato dei dettagli in più.

Gemma Galgani e Sirius si vedono dopo Uomini e Donne: si sono anche baciati

La dama più famosa della tv italiana ha raccontato la giornata passata a Roma insieme a Nicola Vivarelli. Anche per Gemma passare del tempo con Sirius è stato molto bello. La Galgani ha svelato che l’uomo ha organizzato un aperitivo su una terrazza da dove si può vedere tutta la Capitale. Gemma è riuscita a rilassarsi e ad essere serena al fianco di Nicola. La dama torinese ha poi spiegato che hanno preso un taxi insieme seppur con due destinazioni diverse. E’ stato proprio all’interno del mezzo che il sentimento sarebbe esploso: “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”. Non solo però, perché Gemma ha svelato che prima di scendere dal taxi si sono salutati con un bacio a stampo con la mascherina.

Sirius e Gemma Galgani hanno progetti per il futuro: Temptation Island Vip è compreso?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sentono praticamente ogni giorno e hanno intenzione di continuare ad approfondire questa conoscenza. Non hanno dei programmi definiti per il futuro ma la voglia di frequentarsi ancora non manca di certo. Sirius ha affermato che probabilmente andrà presto a Torino da Gemma ma anche la Galgani potrebbe presto andare a trovare Nicola a Forte dei Marmi. Quello che non è ancora chiaro è se i due decideranno di partecipare come coppia alla nuova edizione di Temptation Island Vip. Dopo l’indiscrezione non è arrivata alcuna conferma ma nemmeno nessuna smentita. Sarebbe sicuramente un modo per mettersi alla prova dopo Uomini e Donne.