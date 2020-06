Veronica e Giovanni di Uomini e Donne si vedono ancora? L’indizio

Uomini e Donne è in pausa estiva già da qualche giorno eppure i gossip sui protagonisti del programma tv di Canale 5 continuano. L’ultima indiscrezione sui protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi riguarda Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due hanno vissuto dei momenti davvero molto belli grazie a Uomini e Donne. Nonostante questo però proprio Giovanni aveva deciso di lasciare il programma poco prima della fine perché ancora dubbioso del rapporto. Longobardi, per meglio dire, non era certo di voler iniziare una storia seria insieme a Veronica. La Ursida, dal canto suo, era pronta a intraprendere la relazione con l’uomo.

La dama del trono aveva espresso anche la volontà di rinunciare al posto nel salotto di Maria De Filippi pur di stare insieme a Giovanni e vivere finalmente un rapporto insieme. Nulla di fatto, almeno al tempo. Adesso le cose sembrano cambiate!

Uomini e Donne, Veronica e Giovanni stanno finalmente insieme? Il segnale vien dai social

Chi segue Veronica Ursida sui social network sicuramente avrà notato alcune storie su Instagram. Proprio grazie ad alcune storie pubblicate dalla donna, pare piuttosto chiaro che i due ex protagonisti di Uomini e Donne stiano passando del tempo insieme. Che Giovanni Longobardi e Veronica si stiano conoscendo meglio senza le telecamere di Canale 5? E’ praticamente una certezza ormai. L’indizio che fa ben sperare i fan della coppia? Il braccio di Giovanni che in una storia appare accanto ai capelli della Ursida. Ma non solo!

Veronica e Giovanni avvistati insieme: si godono l’amore senza le telecamere di U&D?

A parlare chiaro non sono solo degli indizi sui social network. Qualche fan di Uomini e Donne avrebbe avvistato Veronica e Giovanni durante una tranquilla passeggiata insieme. I due sono stati beccati vicino Napoli e gli atteggiamenti erano quelli di una classica coppia innamorata a quanto pare. Insomma sembra proprio che Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si stiano godendo l’amore lontano dai gossip. Dopo tutte le indiscrezioni potrebbe arrivare la conferma direttamente dai due protagonisti!