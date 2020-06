Stefano De Martino: “Ho capito che la soluzione è ignorare” (Foto)

Il Corriere della Sera ha provato a far sbottonare Stefano De Martino (foto), a fargli dire qualcosa sul perché della nuova separazione da Belen Rodriguez ma le risposte del conduttore sono state chiare. Stefano non ha alcuna intenzione di parlare della sua vita privata, di Belen, e spiega il motivo della sua scelta e qual è il suo obiettivo. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Made in Sud, è del suo lavoro che Stefano De Martino vuole parlare ma sa che deve prima dare qualche risposta, almeno spiegare il perché del suo silenzio mentre il gossip attende altro. Desidera fare abituare le persone alla discrezione, in realtà è ciò che ha fatto in parte anche con la prima separazione da Belen. Invita tutti a stare attenti alle informazioni che su leggono sul web perché non sempre sono vere, anzi “si leggono cose atroci”. Ha imparato a convivere con tutto questo, prima invece ogni volta era pronto a smentire, adesso ha capito che “la soluzione è ignorare”.

STEFANO DE MARTINO: “E’ MEGLIO CHE LE COSE SIANO TENUTE TRA LE MURE DI CASA”

“Prima smentivo di volta in volta, poi ho capito che la soluzione è ignorare: l’unico modo di far cadere queste cose è ignorarle. Le ho passate tutte queste fasi: da una sovraesposizione a non voler più parlare, forse non per rigetto, ma per maturità. Non ne voglio parlare più – spiega durante l’intervista per il Corriee della Sera – E’ meglio che le cose siano tenute tra mura della propria casa. Credo che sia più salutare per tutti cercare di parlare solo di lavoro e provare a fare abituare le persone a una sorta di discrezione che magari negli anni un po’ per immaturità, per entusiasmo, non avevi”.

Intanto, tutti vorrebbero sapere perché Stefano e Belen si sono lasciati. La rivista Chi nel numero in edicola questa settimana ha dato la sua versione, quella che sembra reale, perché anche Stefano ha aggiunto: “Quello che è successo a noi è successo a tanti altri. Conosco tante storie di persone che si sono prese e lasciate più volte”.

La priorità resta sempre Santiago e in questo sia Belen che Stefano sono die genitori meravigliosi.