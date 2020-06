Adriana Volpe dice la verità sulla crisi con suo marito: “Mi ha stupita e spiazzata” (Foto)

Alla rivista Diva e Donna Adriana Volpe non riesce più a nascondere la crisi con suo marito e racconta tutto, dice la verità e rende ufficiale che nel suo matrimonio ci sono delle difficoltà (foto). Il gossip ne parla da tempo, conclusioni semplici considerando che dopo il Grande Fratello Vip non li abbiamo più visti insieme. Niente di irrisolvibile, Adriana Volpe crede ancora che tutto si possa salvare, è una questione di equilibri che vanno ricostruiti ma ammette che suo marito l’ha stupita e spiazzata. Conferma i sospetti, colpa della gelosia, di reazioni che la conduttrice tv non avrebbe mai immaginato. Adriana Volpe e Roberto Parli saranno per sempre legati, hanno una bambina, la piccola Gisele che ha solo 8 anni, è per lei che cercano e tenteranno di tutto per salvare il loro rapporto.

ADRIANA VOLPE STA PREPARANO IL SUO NUOVO PROGRAMMA

Dal 29 giugno sarà in onda su Tv8 con Ogni Mattina, è quindi molto impegnata nel suo lavoro e lo sarà per tutta l’estate. Anticipa quindi che non farà le vacanze con la figlia e il marito, che invece partiranno senza di lei. Così come in questo periodo preferisce che sua figlia sia in Svizzera con il papà.

I problemi coniugali tra Adriana Volpe e suo marito sono arrivati con la gelosia. Alla rivista Diva e Donna ha confessato: “Ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata… Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. Io sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Gisele, sua figlia, è in Svizzera con il papà che appena ha potuto è andato a prendere la bambina: “Quando si sono aperte le frontiere, ci ha potuto raggiungere. Io non sono potuta andare con loro perché sto preparando il nuovo programma. Preferisco che oggi nostra figlia possa stare con il suo papà piuttosto che con una tata. E’ la normalità e la bellezza di essere una famiglia e di pensare al meglio per la nostra bambina”.