Ogni Mattina pronto al debutto su Tv8 con Adriana Volpe, Alessio Viola e due inviate speciali

Tutto pronto per il debutto del nuovo programma di Tv8 che si prepara a sfoggiare il suo abito migliore al mattino. La rete in chiaro di Sky per la prossima stagione televisiva si prepara a sfoderare gli artigli con un palinsesto del tutto rinnovato anche nel day time, pronto a dare filo da torcere alle altre reti. E si parte con un esperimento estivo, che potrebbe anche fidelizzare il pubblico e tornare a settembre, per dare battaglia agli assi di Rai 1 e Canale 5. Ogni mattina è il programma scelto da Tv8 per l’estate con Adriana Volpe e Alessio Viola. Oggi inoltre sono stati anche annunciati i nomi delle due inviate speciali che vedremo al fianco del conduttore e della conduttrice. Chi sono? Aurora Ramazzoti, che con Sky ha già lavorato per X-Factor e Flora Canto.

OGNI MATTINA IN ONDA SU TV8: ECCO COME SARA’ IL NUOVO PROGRAMMA DELLA RETE

Alessio Viola, giornalista di SkyTg24, si occuperà quasi certamente dalla parte giornalistica del programma, un po’ come a Mattino 5 succede con Francesco Vecchi; la Volpe dovrebbe essere una sorta di “Panicucci” della situazione, anche se non è bello fare paragoni ma è per provare a spiegare il taglio che il programma dovrebbe avere. Ne sapremo certamente di più dal 29 giugno, data del debutto di Ogni Mattina su Tv8 ( canale 8 del digitale, per chi ancora non lo sapesse).

Al momento non sappiamo molto altro se non che il programma andrà in onda, come dice il nome, ogni mattina, dal lunedì al venerdì, alle 10 e dovrebbe durare fino alle 14. Ma intorno alle 12 dovrebbe esserci spazio per il telegiornale.

Null’altro possiamo aggiungere. Non ci resta che attendere quindi la prima puntata anche per capire come sarà il ritorno in onda di Adriana Volpe che manca da qualche tempo in tv a parte l’esperienza al Grande Fratello VIP!